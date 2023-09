Slalomářka Kudějová odložila pádlo a... Ukázala »buben«!

Nechuť k jídlu pociťuje mnoho těhotných žen. To vodní slalomářka Kateřina Minařík Kudějová (33) v očekávání vyměnila pádlo za sladké pochutiny a nabrala už dvacet kilogramů.

„Poslali mě do mateřského důchodu, abych se dala dohromady,“ svěřila se bývalá česká elitní kajakářka, že její »buben« má pochopitelně přednost před bubny na kanálech s divokou vodou. Kudějová aktivní kariéru ukončila už loni kvůli plánování rodiny . A teď mají s manželem Tomášem konečně zaděláno na potomka, jehož pohlaví zatím fanouškům neprozradili.

Místo pádla dortíky

Než se však miminko narodí, libuje si světová šampionka z roku 2015 u plných talířů s dorty. „Takhle dopadne člověk, když odloží pádlo!“ šprýmovala zakulacená »Káča«. „Dvacet kilo nahoře, jen to zafrčí,“ dodala se smíchem Kudějová, že by se sotva vešla do lodi.