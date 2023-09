Být nejlepší je na obtíž. Česko má dva TOP kajakáře, na Hry může jen jeden

PŘÍMO Z LONDÝNA | Je to jeden z velkých sportovních paradoxů. Česko má už nějakou dobu dva nejlepší kajakáře na světě, ale na olympijské hry může vždy jen jeden z nich. I proto bude sobotní semifinále a případné finále mužů na mistrovství světa důležité pro Jiřího Prskavce a Víta Přindiše hned dvakrát. Nejen že chtějí oba titul, ale také by si některý z nich mohl už zajistit účast v olympijské Paříži příští rok.

Můžete si říkat, jak je to nespravedlivé pravidlo, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat. A to v případě rozhodnutí Mezinárodní kanoistické federace o tom, že z každé země může v každé disciplíně na olympiádu jen jeden zástupce, platí i u samotných vodních slalomářů, kterých se to týká. Konkrétně tedy kategorií C1 (singl kanoe) a K1 (kajak).

V Česku je tento problém patrný v posledních několika olympijských cyklech hlavně u kajakářů, kde lidé jako dříve Vavřinec Hradilek a nyní Jiří Prskavec a Vít Přindiš jsou úplnou světovou špičkou. V případě posledních dvou jmenovaných je to opravdu doslovné. Prskavcovi totiž momentálně patří ve světovém žebříčku vedoucí příčka a jeho tréninkový parťák Přindiš je hned za ním druhý.

Na jednu stranu je to skvělé, že Češi patří k těm, od kterých chtějí mnozí okoukávat, jak se to má dělat. „Je fakt, že se nás všichni ptají, jak to, že jsme tak dobří,“ smál se Přindiš, jenž jim prý z legrace odpovídal, že je to díky pivu.

Někdy je ale musí, byť jen na krátkou chvíli, napadnout, že nebýt Čechem, bylo by to snazší. Což opravdu bylo. Rozhodně by si ušetřili spoustu nervů třeba jen na domácích nominacích. Protože už samotné české závody jsou takovým malým mistrovstvím světa či olympiádou. Dostat se do tuzemské reprezentace totiž znamená, že opravdu patříte mezi ty nejlepší nejen ve své zemi.

Tady ale v tuto chvíli pozitiva končí. Na mistrovství světa v Lee Valley, kde před 11 lety vybojoval Hradilek olympijský bronz, se v sobotu totiž pojede o titul mistra světa, který obhajuje Přindiš, ale také o důležité body do české olympijské přednominace. Samotní závodníci si nahánění bodů ale nepřipouští, pro ně je podstatný výsledek na MS.

„Doufám, že tuhle matematiku dokážu vyeliminovat, i když samozřejmě o tom vím a vy mi to pořád kamarádsky připomínáte,“ rýpnul si přímo v Lee Valley do novinářů při této otázce Prskavec.

„Člověk chce prostě uspět na MS. Já to tu mám strašně rád a věřím, že teď už to bude jen zajímavější a zábavnější, že trať bude dostatečně těžká a hodná semifinále mistrovství světa,“ prohlásil muž, který v Londýně slavil svůj první titul mistra světa.

Krutost olympijského klíče si ale uvědomuje možná ještě víc, protože jako člen komise sportovců ve své mezinárodní federaci už bojoval za to, aby se některé věci změnily, ovšem zatím marně.

„Je to hrozný a bohužel se s tím nedá nic dělat. Ani určitý kompromis v tom, že bychom neměli dvě kvóty pro kajak, ale byla by kvóta, která by se dala duplikovat. To znamená, že singlíř by jel i na kajaku a kajakář na singlu. Ale ani to není možné. Bohužel přesvědčení naší mezinárodní federace je v tomhle jednoznačné,“ přiblížil situaci úřadující olympijský šampion v kajaku.

Přindiš zase odpovídal na otázky, jestli v tomto případě není spíš na obtíž být českým reprezentantem. „Je to trochu kruté. S letošními výsledky ze Světových pohárů bych ve většině zemí už měl vyjetou nominaci na olympiádu a u nás jsem tomu furt dost daleko. Je to takové úsměvné. Třeba Peter Kauzer (Slovinec) před sezonou říkal, že mu z šesti světových závodů stačí být třikrát ve finále. To máš úplně easy, říkali jsme,“ vyprávěl kajakář, který obhajuje loňský světový titul.

Vodní slalomáři často říkají, že mistrovství světa víc vypovídá o tom, kdo jsou ti nejlepší, než olympijské hry. „Je to jednoduché. Tady jsou za každý stát tři nejlepší z daného státu, na olympiádu pojede dvacítka vybraných. Tam opravdu těch nejlepších bude minimum,“ dodává Přindiš.