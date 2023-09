Přindiš ukázal výbavu. Desetitisíce platí dvakrát, na co má špunty?

Na mistrovství světa v Londýně, které pro něj startuje kvalifikací kajaku ve čtvrtek, obhajuje Vít Přindiš titul světového šampiona. K tomu si do areálu v Lee Valley přivezl i svou výbavu. Kromě té na kajak je to ještě i jedna speciální na novou olympijskou disciplínu kayakcross. Co všechno obsahuje a na kolik vyjde? A jak je to s náklady u malých dětí?

Češi mají rádi jako jeden z druhů dovolené sjíždění zdejších řek. Když se vydáte na vodu, moc věcí k tomu nepotřebujete. Loď, pádla, záchrannou vestu a mnohdy jen plavky. Vodní slalomáři, které znáte z televize nebo přímo z pražské Troje, toho ale musí mít o něco víc.

Kajakář Vít Přindiš, ještě stále úřadující mistr světa, webu iSport.cz přiblížil, co vše ke své práci potřebuje a kolik to přibližně stojí. Je ale důležité zmínit, že jde o výbavu profi sportovce. Pokud by si chtělo tento sport vyzkoušet vaše dítě, náklady budou menší, protože minimálně v začátcích si za menší roční poplatek může výbavu půjčit v daném oddílu.

Co tedy potřebuje profesionál? Základem je samozřejmě loď.

„Slalomovou karbonovou loď mám od české firmy Galasport, od které mám i pádla. Loď vychází na 45 tisíc, každé pádlo, jak na slalom, tak na cross, je zhruba za 9 tisíc,“ prozrazuje čtyřiatřicetiletý sportovec.

V jeho případě je navíc třeba celkové náklady zhruba zdvojnásobit, protože vedle své hlavní disciplíny kajak, začal jezdit kayakcross. „Plastová loď, anglická Pyranha, vychází na 1500 liber (zhruba 42 500 Kč).“

Ačkoliv jde v obou případech o kajak, je cross kontaktním sportem, kde v jedné dráze jedou současně čtyři závodníci. Proto je nutné mít odlišnou výbavu, která je o něco bezpečnější.

„Jediné, co mám na obě disciplíny stejné, jsou neoprenové trenky, které vyjdou zhruba na 1500 Kč. Jinak mám na každou něco jiného. Helma je speciální na každou disciplínu. Na cross je větší, plastová, na slalom je karbonová, výrazně lehčí. Cenově je to u obou okolo 3500-5000 korun.“

Kvůli bezpečnosti si závodníci v kayakcrossu podle Přindiše přilby ještě různě vylepšují. „Třeba si přidávají přední štít na bradu, nebo jim helma přikrývá i uši. Mně se zatím nic z toho neosvědčilo, takže to nepoužívám. Místo chrániče uší využívám špunty do uší, protože už mám trochu zarostlý ušní kanálek, což se stává plavcům, surfařům nebo všem lidem, co se nějak pohybují ve vodě. Proto používám špunty, abych předešel infekcím. I když ne vždy se to podaří. Ale na cross to používám často, protože se tam točíme ve vodě a riziko natečení vody do ucha je dost velké,“ přidává Přindiš i něco ze své zkušenosti.

Co ale musí mít všichni a při všech disciplínách, to jsou záchranné vesty. A znovu je rozdíl v té na kajak a kayakcross. „Ta na slalom má velkou část pěny skrytou ve šprajdě (část, která se zachytává za přední část otvoru v lodi). Ta na cross to mít nesmí. Mám je od české firmy, vyjdou okolo 4000 každá.“

Vodní slalomáře uvidíte také v bundách, které mají většinou krátký rukáv. „Opět musí být každá jiná, protože musí být různá velikost límce, za který se šprajda chytá na loď. Bunda vyjde přibližně na 5 až 5,5 tisíce korun,“ popisuje další kus výbavy.

Pod bundou mají vodní sportovci tričko z funkčních materiálů. Při slalomu je volba zcela na závodníkovi, v kontaktní odnoži už je ale nařízené pravidly. „Na cross se musí používat dlouhé, protože tam je povinnost mít zakryté ruce od zápěstí celé. Je to docela praktické, protože brány škrábou svárem, takže jsem se naučil v dlouhém triku jezdit, i když jsou letní dny. A když je zima, tak si vezmu i dlouhou bundu.“

Zatímco většina výbavy se používá ve slalomu i v crossu, jen se liší provedením, je zde jedna, kterou má Přindiš pouze v plastovém kajaku, tom na cross. Jde o neoprenové boty, díky kterým to v lodi tolik neklouže. Jejich cena je okolo tisíce korun.

„Když to rychle spočítám, tak je to každá výbava za nějaký 70 tisíc. A to já těch variant musím mít výrazně víc. Na obrázcích jsou jen závodní verze z obou disciplín. Ale s sebou mám třeba nějakých osm bund. Mám výrazně víc materiálu, takže se to pak nasčítá,“ dodává úspěšný český reprezentant.

Mít oblečení do zásoby je pro slalomáře nezbytností. „Při závodu jedeme víc jízd a je dobré se převléct do suchého. Případně kdyby bylo chladno, tak mít něco teplejšího,“ doplňuje.

Pak už jsou zde spíš doplňkové věci. Někteří závodníci v disciplíně kayakcross chtějí být co nejvíc v bezpečí, aby zabránili zraněním. Proto volí různé chrániče. „Jedna Novozélanďanka třeba jezdí s krytem na nos a lícní kosti, má to připevněné k helmě. Vypadá to docela legračně. Zatím je první, kdo s tím jezdí, tak uvidíme. Víc lidí už si pořizuje chrániče na lokty, což jsou takové návleky, které mají zvenku pěnové polštářky, aby se eliminovalo naražení loktů.“ Jiní podle českého sportovce jezdí s chrániči na zuby.

„Já se zatím snažím dávat to bez toho, protože si nechci limitovat rozsah pohybu. Nejvíc jsem přemýšlel asi o chrániči na zuby, ale pořád nějak doufám, že kluci, kteří to jezdí, jsou dostatečně dobří, aby mi to nenapálili lodí přímo do hlavy. Ale může se stát asi úplně cokoliv,“ pokrčí rameny.