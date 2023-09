Adam Raška

Adam Raška schytal ránu do obličeje. Rychle se však otřepal a do zápasu ještě zasáhl. • Foto Profimedia

Zprvu to vypadalo zle! Adam Raška (22) musel ze zápasu odejít v půlce 1. třetiny, nicméně se po ošklivé ráně pukem do hlavy zase vrátil ve 2. částí. Po střele od jednoho ze svých spoluhráčů tedy neutržil otřes mozku a ani jiné ošemetné zranění, která se mu v kariéře obloukem vyhýbají. Strávil tak na ledě téměř devět minut, během kterých si připsal 4 střely na branku. To dokazuje, že má kopřivnický rodák pěkně tuhý kořínek.