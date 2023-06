Havlíčkův Brod „ukradl“ reprezentaci Twitter. Výhra v loterii, zní z klubu

S úsměvem na rtech říká, že šel právě z oběda, když zachytil zprávu o konci několikaleté spolupráce mezi BPA a svazem. „Napadlo mě podívat se, jestli účty národního týmu opravdu fungují,“ říká Wagner.

Nefungovaly. A tak dostal spontánní nápad připsat uživatelské jméno, které se roky pojilo s propagací české reprezentace, ke svému soukromému profilu. Přišel na to, že změna skutečně funguje a zmínky na sociální síti odkazovaly právě na jeho účet.

„Přemýšlel jsem, co s tím. Nejdřív to byla sranda, ale pak jsem si říkal, jestli nebude lepší si doménu nechat, aby na podobnou myšlenku nepřišel nějaký spekulant nebo někdo, kdo by chtěl na jejím prodeji vydělat. V tu chvíli přišel Sochi (Milan Sochor) s geniální myšlenkou, že bychom to mohli využít pro propagaci našeho milovaného brodského hokeje,“ popisuje člen redakce Havlíčkova Brodu a naráží na Sochora, muže, který u týmu rovněž vypomáhá s marketingem.

Vyjádření o příjezdu policie na svaz Českého hokeje Video se připravuje ...

„Chtěli jsme situace využít v náš prospěch a vtipně na ni reagovat,“ pokračuje Sochor ve stopách celého procesu. „Náš Twitter je založený iks let, ale neměli jsme kapacitu se o něj starat, příspěvků je na něm minimum. Teď vše zacvaklo dohromady.“

Přepis domény neznamená zisk sledujících, kteří se k účtu v minulosti přidali. Nicméně ti, kdo nyní na Twitteru zadají heslo @narodnitym, se dostanou právě na stránku Havlíčkova Brodu. Ten vypadnul v minulé sezoně v osmifinále play off druhé ligy. Organizace, která pro reprezentaci vychovala řadu hráčů a také na posledním mistrovství světa měla zastoupení v osobách odchovanců Ondřeje Beránka a Tomáše Dvořáka, si nyní mne ruce. Od netradičního kroku si slibuje zvýšenou pozornost.

Úvodní příspěvky po převzetí účtu lehkou formou a v druholigovém obalu ironizují dění okolo národního týmu. Píše se v nich o nominaci brodské reprezentace nebo podepsaných, nikoliv odvolaných trenérech. Autoři používají hashtagy #jakolev nebo #narodnitym. Nabízí se srovnání s fotbalovým mužstvem FC Rokycany, které vloni rozjelo vtipnou kampaň před utkáním MOL Cupu proti Liberci. Havlíčkův Brod zatím podobné ambice nemá, bláznivý projekt je příliš čerstvý.

„Asi si nemyslíme, že do konce života bude mít BK Havlíčkův Brod na Twitteru doménu @narodnitym. Ale sláva klubu trošku upadla a chceme využít momentální chvilky štěstí. S národním týmem jsme v uvozovkách vyhráli loterii. Doména zůstala v hokejovém prostředí. A nikdo za ni nechce padesát milionů, stačí nám čtyřicet,“ směje se Wagner, načež ve vážném duchu přemítá, jak tak bizarní situace vůbec mohla nastat. „Nedovedu si to představit. Ale nikomu do hlavy nevidím a nechci to hodnotit. Je to smutné“

Těžkosti spojené se získáním domény v Havlíčkově Brodě neočekávají. „Přemýšleli jsme, jestli se nám to nemůže vrátit ve zlém. Jestli nebudeme špatně vnímaní na svazu… Ale není nás z čeho osočit,“ má jasno Sochor.