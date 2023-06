Policisté na hokejovém svazu: kvůli bývalému vedení a partnerství s BPA

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) si dnes odpoledne přišli do sídla Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) na pražské Harfě pro dokumenty spojené s hospodařením bývalého vedení. Uvedl to dnes server Lidovky.cz. Kriminalisté byli podle něj ve stejné budově také ve společnosti BPA sport marketing, která byla posledních 15 let výhradním marketingovým partnerem ČSLH. Policii zřejmě zajímá partnerství svazu a této marketingové firmy.