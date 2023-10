Nejlepší basketbalista všech dob mezi nejbohatšími Američany: Jmění 70 miliard korun!

Legendární basketbalista je podle mediální a datové společnosti Bloomberg nejbohatším americkým sportovcem všech dob! Jedinečný Michael Jordan (60) nedávno prodal svůj většinový podíl v organizaci Charlotte Hornets, díky čemuž se nyní může pochlubit odhadovaným čistým jměním 3,5 miliardy dolarů.

Jakmile Michael Jordan (60) v roce 1984 vstoupil do NBA, okamžitě se tal největší hvězdou ligy. Rok co rok sbíral sportovní úspěchy a vydělával ohromný balík peněz, o kterém se ani nesní běžným smrtelníkům.

V letech 1997 a 1998 byla někdejší opora Bulls a Wizards dokonce nejlépe placeným hráčem NBA. Během 15 sezón si tak držitel 2 zlatých olympijských medailí dohromady přišel na 94 milionů dolarů. To však ani zdaleka není celé jeho jmění! Další 2,4 miliardy totiž přidal díky častým podnikatelským aktivitám a lukrativním sponzorským dohodám se společnostmi McDonald's, Gatorade, Hanes a samozřejmě i Nike, od něhož mu byl naposledy vyplacený šek na 260 milionů dolarů.

Ačkoliv platy hráčů raketově letí vzhůru a příležitostí mimo hřiště je více než dost, přesto se ze sportovce nestane dolarový miliardář přes noc. Podle Forbesu však hned 7 sportovců již překonalo magickou hranici 1 miliardy dolarů a další zřejmě budou přibývat i s ohledem na rostoucí gáži. Díky nedávnému prodeji basketbalového klubu Charlotte Hornets za 3 miliardy dolarů se ale legendární nižší křídlo stává prvním profesionálním sportovcem vůbec, který se kdy zařadil mezi 400 nejbohatších lidí Ameriky.

Pro brooklynského rodáka jde o velice povedený obchod. Když totiž v roce 2010 získal majoritní poddíl v organizaci Charlotte Hornets, byla až 27. nejcennější franšízou v lize, zatímco nyní za ni Jordan vyinkasoval 2. nejvyšší částku v historii za akvizici klubu NBA (pouze Phoenix Suns se prodali za větší obnos, konkrétně za 4 miliardy dolarů). Navíc si ponechal minoritní vlastnictví, což ho udrží ve stálém spojení s basketbalem, přičemž může dále hledat různé investorské příležitosti.

„Michael je jedním z mála lidí, kteří byli úspěšní třikrát. Spousta podnikatelů to jednou zvládne, ale posléze jen počítá tučné zisky. Následně odejdou do důchodu a už o nich nikdy neuslyšíme. Když náhodou něco zkusí podruhé, tak to nefunguje. Michael má za sebou hned tři mega úspěchy,“ vychvaloval ho do nebes Ted Leonsis, majitel Washington Wizards, Mystics a Capitals, který v s ním v minulosti spolupracoval na mnoha investicích.

Jak pronikl Jordan mezi nejbohatší Američany…

Jeho úspěch na poli byznysu se zrodil na konci jeho nováčkovské sezóny v roce 1985, kdy byly vydány první tenisky Air Jordan. Jordan původně podepsal pětiletou smlouvu, díky níž vydělával 500 000 dolarů ročně bez započítání dalších dodatečných licenčních poplatků. Firma Nike prý od vzájemného parterství očekávala, že prodá zboží v hodnotě 3 milionů dolarů. O dva měsíce později měla tržby 70 milionů dolarů a první rok zakončila s příjmy 100 milionů dolarů.

Nešlo o jedinou společnost, která se následně snažila zúročit Jordanův nesporný potenciál, talent, charisma. a zejména ohromnou kupní sílu jeho jména. „Byl značkou ještě předtím, než lidé začali mluvit o lidských bytostech jako o franšízách,“ přispěchal se zajímavou myšlenkou Marc Ganis, prezident poradenské firmy Sportscorp. „Nebyl to Michael Jordan, který propagoval Gatorade, byl to Gatorade, kdo řekl: »Pijte nás produkt, abyste byli více jako Michael Jordan«," pokračoval dále v podobném duchu.

Později v roce 1998 se basketbalista připojil k vlastnické skupině vedené Leonsisem, která koupila týmy Washington Capitals a Wizard. „Byl jako houba," vzpomíná byznysmen na to, jak byl Jordan nesmírně zvědavý, kladl přehršel otázek a čerpal co nejvíce informací o podnikání ve sportovním průmyslu. Zkušený podnikatel mu pak předal vše, co znal. „Nakonec měl oproti mně pravdu v tvrzení, že pokud máte skvělý tým a hvězdné hráče, je snazší prodávat vstupenky a reklamní plochy,“ přemýšlel nahlas Jordanův mentor.

V průběhu let fušovala legenda NBA i do dalších zajímavých obchodů, včetně autosalonů, restaurací, prémiového alkoholu či cenných papírů. Jmenovitě šlo například o akcie společností CLEAR, Mythical Games, Dapper Labs, DraftKings nebo Sportradar, což je jen pouhý zlomek jeho investičního portfolia.

Rovněž založil závodnický tým NASCAR s názvem Cup Series 23XI Racing, který představuje kombinaci čísel 23 a 11, jež používali majitelé Michael Jordan a Denny Hamlin během své kariéry. „Vsadím se, že to pro něj skončí jako další skvělý obchod. Stojí za tím jeho soutěživost a touha po vítězství," domnívá se Leonsis, který tak bezmezně věří svému učedníkovi. Zopakuje svůj majstrštyk, jakým bezpochyby byl prodej Hornets?