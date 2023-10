Děsivá dohra hádky na tréninku: Fotbalista (11) postřelil dva spoluhráče

Ze zveřejněných záběrů tuhne krev v žilách! Video ukazuje běsnění jedenáctiletého hráče amerického fotbalu po pondělní hádce na tréninku, po níž postřelil dva spoluhráče. Konkrétní motiv mladičkého střelce pak není znám, policie věc stále intenzivně prošetřuje.

Strašlivý incident se odehrál v pondělí ve večerních hodinách na parkovišti u sportovního stadionu v Apopce na Floridě, když se děti právě loučily po tréninku amerického fotbalu. Zdánlivě nevinná událost však vyústila v ohromnou tragédii…

V čase 20:18 policisté zaznamenali volání na tísňovou linku 911. Na drátě byla otřesená fotbalová máma, která žádala o první pomoc pro svého postřeleného syna. Na místo činu mužové zákona dorazili přibližně o 6 minut později a útočníka zadrželi.

Všemu měla podle amerických médií předcházet potyčka na tréninku, která však dále eskalovala. "Střelec se dostal do konfliktu s dvěma mladistvými, kteří ho šikanovali. Další ze svědků uvedl, že se oběti se střelcem praly o pytlík brambůrků," píše se v policejní zprávě.

Ve videu z bezpečnostní kamery je nejprve vidět, jak se malý klučina hádá se svými spoluhráči. Rozčíleně přibíhá k autu své matky, z přihrádky na místě spolujezdce popadne pistoli a začne střílet. Jednoho z o dva roky starších spoluhráčů trefil do zad a druhého do paže. O několik sekund později se k němu přiřítí jeho matka a vytrhne mu ​​zbraň z ruky.

Zatímco chlapec čelí obvinění z pokusu o vraždu druhého stupně, trestní stíhání hrozí rodičům. To v případě, pokud by se potvrdilo, že nechali zbraň nezodpovědně ležet na dostupném místě. Mají rozhodně co vysvětlovat, bezpečnostní záběry tomu minimálně nasvědčují.

„Nikdo samozřejmě nechce v žádném případě zatknout jedenáctiletého chlapce," ujistil na úterní tiskové konferenci šéf tamní policie Mike McKinley. „…Ale na základě našeho vyšetřování se domníváme, že jsou veškerá obvinění opodstatněná," dodal k probíhajícímu vyšetřování.

Přestože první zprávy hovořily o tom, že následky krvavého incidentu budou fatální. Oba postřelení chlapci měli nakonec obrovské štěstí. Jeden z fotbalistů je sice stále v nemocnici ve stabilizovaném stavu, druhý je však v pořádku a byl již propuštěn domů. „Všichni děkujme Bohu, že nikdo nebyl vážněji zraněn. Mohla to být velice tragická událost," oddechl si McKinley na tiskovce společně se všemi obyvateli Apopky, které incident vytrhl z jinak poklidného maloměstkého života.