Brankář, který při utkání upadl do bezvědomí: První slova po strašlivé srážce!

Nizozemský profesionál prožil hororový zápas! Fotbalový brankář Etienne Vaessen (28) byl o víkendu resuscitován přímo na hřišti, kdy v 84. minutě zůstal bezvládně ležet na trávníku po tvrdé srážce s útočníkem Brianem Brobbeym. Hráč nizozemské Eredivisie nyní poprvé veřejně promluvil o svém zranění i o jeho šancích na návrat.

„Bylo velmi příjemné všechny zase na chvíli vidět,“ oznámil Gólman RKC Waalwijk po videohovoru se svými týmovými kolegy. Etienne Vaessen (28) prožil minulou sobotu zřejmě nejhorší chvíle svého dosavadního života, neboť upadl do bezvědomí přímo na hřišti během utkání mezi Waalwijkem a Ajaxem. Zápas byl z těchto důvodu předčasně ukončen za stavu 3:2 pro amsterdamský celek.

Vše se sehrálo v 84. minutě. Brankář Vaessen zůstal bezvládně ležet na trávníku poté, co si vyběhl na malé vápno pro míč. Jenže nizozemský útočník Brian Brobbey si nešikovně předkopl balón příliš před sebe a do souboje tak přišel pozdě, v důsledku čehož došlo ke smolnému vzájemnému střetu obou hráčů. Gólman upadl do bezvědomí a byl následně na hřišti několik minut oživován, než ho záchranáři odnesli na nosítkách, aby se v šatně podrobil kompletní lékařské prohlídce.

Navzdory tomu, že inkasoval opravdu tvrdou ránu do hlavy, bude Vaessen nakonec v naprostém pořádku. Rodák z Bredy nabyl vědomí již při svém převozu do nemocnice, preventivní vyšetření navíc neodhalilo krvácení do mozku a ani žádné jiné zdravotní komplikace. „Bylo mi řečeno, že byl nějakou dobu mimo vědomí, takže jsem se samozřejmě bál," prozradil Frank van Mosselveld. „Normálně reagoval, ale nemohl si vzpomenout, co se vlastně stalo,“ pokračoval šéf Waalwijku.

„Chtěl bych poděkovat kolegům ze zdravotnického personálu, lidem z Ajaxu a zdravotníkům, že jednali rychle a správně," byl vděčný brankář, který byl kupodivu resuscitován ihned na hřišti přímo před zraky televizních diváků a fanoušků na stadionu Mandemakers. Důvodem pro toto speciální opatření z nizozemského protokolu je pak neštěstí z roku 2017, které potkalo talentovaného fotbalistu Abdelhaka Nouriho (26).

Teprve dvacetiletý mladík utrpěl zástavu srdce během zápasu. Pomoc v nouzi se ale nedostavila včas, což mělo za následek vážné poškození jeho mozku. Klub tehdy přiznal pochybení při poskytování zdravotní péče a mimosoudně se dohodl na výši kompenzace pro rodinu hráče. Vaessen tak za záchranu života i svého zdraví vděčí nejen záchranářům a jejich pohotovému zásahu, ale také nizozemskému svazu a někdejšímu talentu Ajaxu Amsterdam, jemuž právě onen zmíněný moment ukončil slibně se rozvíjející kariéru.

Vyjádření podpory pak dostává Vaessen odevšad, čehož si podle svých slov nesmírně váží. V nejbližší době však nebude odpovídat na zprávy, protože se chce vrátit zpět do formy. „První fáze mého uzdravení je zotavit se,“ nechal se slyšet Nizozemec. „Plně věřím svým spoluhráčům, příští sobotu budou bojovat o vítězství,“ vzkázal následně svému týmu, na který příští víkend čeká ligový zápas proti Almere City FC.