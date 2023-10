Český talentovaný bojovník prožil šok: Po ráně od trenéra skončil v bezvědomí!

Měl to být jen další zápas v začínající kariéře, místo toho musela do akce sanitka! Řeč je o českém zápasníkovi Tomáši Bergerovi (21), který má za sebou velice náročný boxerský duel. To, co se ale dělo po zápase, nemá obdoby. Kouč soupeře totiž přišel k Bergerovi a jednu mu natáhl! Proč?

O celém incidentu se Tomáš Berger, který se věnuje i MMA, rozepsal na instagramu, kde k popisu situace přidal i video. Na něm je zachycen inkriminovaný moment. Podle Tomášových slov tahal proti soupeři, který má na kontě více než 110 zápasů, za kratší konec. Situace začala eskalovat v samém závěru souboje. „Bohužel po posledním gongu na znamení konce posledního kola mi soupeř v zápalu poslal ještě přední zadní, proto jsem ho v mých emocích odstrčil,“ líčil Berger.

Následně na něj začal trenér soupeře řvát. Poté, co mu jeho kouč sundal rukavice, se vydal Tomáš směrem k zuřícímu trenérovi s tím, že mu podá ruku a vše zlé bude zapomenuto. Jenže to spletl, a to hodně. „Když jsem k němu natahoval ruku, tak od té doby si pamatuji víceméně už jen obrazy ze sanitky,“ šokovala česká zápasnická naděje. „Netuším, co ho vedlo k takové akci, ale podle videí mi s nápřahem dal obrovskou facku, po které jsem ležel v bezvědomí cca minutu. Poté si pamatuju už jen sanitku,“ uvedl hrůzostrašný detail.

I přes děsivý konflikt ale chová ke svému soupeři obrovský respekt, jak sám podotkl. „Takové bomby jsem v zápase asi ještě nedostal. Mrzí mě, že se tohle stalo, hlavně vůči tomuto sportu, kde je 90 procent (lidí) skvělých,“ doplnil Berger závěrem. V komentářové sekci pod příspěvkem se skandální jednání kouče potkalo s jednoznačným odsouzením.

Zástupci profesionální ligy Valhalla Fighting mu dokonce poslali srdečný vzkaz. „Naprosto nesouhlasíme s tím, co se stalo. Kdykoliv budeš chtít do Valhally, dveře jsou pro tebe otevřené,“ uvedli. Kromě toho se začalo hovořit o bojkotu Cobra Gym Plzeň, který navštěvuje svěřenec agresivního kouče.