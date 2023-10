Ruská hvězda Tampy nepřekvapila: Pěje ódy na Putinovu hokejovou zručnost!

Ruský prezident Vladimír Putin (71) je známý milovníkem sportu. Ve své vlasti je vyhlášeným judistou, motorkářem a v neposlední řadě také hokejistou. O tom teď promluvil obránce Michail Sergačov.

O hokejových schopnostech ruské hlavy státu, před pár lety poprvé promluvila hokejová legenda Vladislav Treťjak. „Právě náš prezident je jedním z důvodů, proč je hokej v Rusku tak oblíbený,“ řekl legendární brankář. „Tomu, co na ledě předvádím, se nedá říkat hra,“ citovala skromnou odpověď pána Kremlu agentura TASS.

Nyní se k talentu Vladimíra Putina vyjádřil také obránce Tampy Bay Lightning Michail Sergačov, kterého v roce 2016 draftoval tým Montreal Canadiens.

„Putin je v pokročilém věku, takže na své možnosti a s tím, že má málo času, hraje hokej velmi dobře. Má dobrou sportovní formu? Myslím, že ano. Jen to vypadá, že ho nechávají skórovat. Je to ale exhibiční zápas, je jasné, že do prezidenta země nenarazíte, nebo ho dokonce neporazíte na zem,“ řekl Sergačov, který je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu z roku 2020 a 2021. V minulé sezoně NHL odehrál v základní části 79 zápasů, v nichž vstřelil 10 gólů a dal 54 asistencí.