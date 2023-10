Český fotbalista Bačo se vrátil z Izraele: Svědectví o válečném konfliktu!

Na rozdíl od basketbalistky Renáty Březinové (33) měl štěstí. Český fotbalista Ondřej Bačo (27), který je oficiálně hráčem týmu Hapoel Jeruzalém, se začátkem týdne vrátil z Izraele do rodné země. Nyní se obránce rozpovídal o tom, jak on sám prožíval začátek konfliktu.

Ten šok postihl všechny. Útok teroristické organizace Hamás zaskočil nejen samotné občany Izraele, ale také cizince, kteří se v této zemi zrovna nacházeli. Jako například fotbalistu Ondřeje Bača, který nedávno o celé hrůze promluvil z vlastního pohledu. „Byli jsme se ženou doma a spali jsme. Pak nám zavolali sousedi, že začala válka, že Hamás zaútočil na Izrael,“ líčil Bačo v rozhovoru pro TN.cz. „Snažili jsme se nepanikařit a čekali jsme na další informace.“

Vytouženého letu do České republiky se bývalý fotbalista Zlína dočkal v pondělí ve čtyři hodiny ráno. Bačo je za tuto rychlou reakci vděčný především svým kamarádům, kteří mu přes známé zařídili odlet. Sehnat letenky totiž nebylo vůbec jednoduché. „Všechno bylo strašně rychle vyprodané,“ řekl rodák z města Brumov-Bylnice.

Krásné gesto v těžké situaci

I přesto, že je Bačo v kádru cizincem, je v něm poslední dva roky. Spoluhráče ze zahraničí se tak snažili uklidňovat nejen izraelští fotbalisté, ale také on sám. „Zástupci klubu se nás ptali, jestli máme přístup do krytu. Snažili se náš uklidňovat a byli optimističtí. Věřili, že to nakonec nebude tak hrozné. Jsem v týmu třetím rokem, takže jsem se také snažil podporovat ostatní cizince, kteří k nám přišli v létě,“ prozradil někdejší reprezentant v kategorii do 21 let.

Má v plánu se Bačo vrátit zpět? Podle svých slov ano, pokud to bude možné. Izraelská liga je totiž momentálně přerušena a obnovení je v nedohlednu. On sám věří, že se situace do čtrnácti dnů uklidní. „Pokud tomu tak nebude a válka bude trvat déle, tak by nám musela se smlouvami pomoct FIFA. Pak bych byl otevřený všem možnostem," zakončil fotbalista své povídání.