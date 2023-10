„Hraběcí rady“ pro Šilhavého: Podpořte Součka! A proneste plamennou řeč

Video se připravuje ... Tsunami kritických hlasů spláchla národní tým po těžce nevydařeném zářijovém zápase s Albánií. Po remíze 1:1 se jal reprezentaci bránit svazový předseda Petr Fousek. „Zaznamenal jsem hraběcí rady některých pseudoexpertů,“ trapně zaútočil na novináře, odborníky i nespokojené fanoušky. Ve čtvrtek je v horkém kotli v Tiraně na programu repete. Jak uspět a přiblížit se postupu na EURO 2024? Deník Sport vytvořil pro kouče Jaroslava Šilhavého manuál plný „hraběcích rad“.

Trenére, promluvte! Zcela chápeme, že nejste rodilý mluvčí a rétorické dovednosti příliš neovládáte. S tím už těžko něco uděláte. Přesto i vy musíte cítit, že po zářijovém srazu je nutné pronést plamennou řeč. Zahrnout kabinu slovní bouří, motivačním proslovem. Jednoduše chlapce vybudit k velkým a rozhodným činům. Pokud takovou věc opravdu plánujete, nepřipravujte si nic dopředu. Opravdovou, emocionální a osobní řeč je nejlepší vybalit z patra. Přesně tak, jak to cítíte. Nedržte se zpátky, gestikulujte. A prosím pěkně, PR týmu reprezentace zakažte do místnosti instalovat kamery. Je nám jasné, že při vaší nátuře vám přítomnost dalších osob není po chuti. Koneckonců, moc dobře víte, jak video z vašeho proslovu před startem evropské kvalifikace „zabralo“ na sociálních sítích. Fanoušci si z vás dělali bžundu. Proto nepřipusťte, aby se vám do vysoce citlivých interních věcí montoval ještě někdo jiný. Tohle je chvilka jen pro vás a pro kluky. Nezbabrejte to. „Motivace je umění přimět lidi, aby dělali to, co po nich chcete, protože to chtějí dělat.“ Dwight David Eisenhower, 34. prezident Spojených států Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý • Foto Pavel Mazáč/Sport

Trenére, nasaďte motorovou myš Moc dobře víme, že máte slabost pro hru vlasatého Alexe Krále a jen složitě si bez něj umíte představit základní sestavu. Jenže v Tiraně s domestikem z Unionu Berlín nemůžete počítat. O víkendu se smolně zranil při oslavě branky, později neuznané. Chápeme, že vás to ranilo, ale po ruce máte ještě kvalitnější materiál. Koho? Michala Sadílka, přece! Zarputilý mládenec z nizozemského Twente je, trenére, přesně mužem pro emočně vypjaté bitvy, která vás čeká v Tiraně. Nasaďte ho, a střed pole okamžitě získá na dynamice, pracovitosti, průraznosti i drzosti. Mladší bratr sparťanského Lukáše hraje v Eredivisie ve skvělé fazoně, prakticky nesleze z trávníku, protože široce uznávaný kouč Joseph Oosting si moc dobře uvědomuje, jaký má ve čtyřiadvacetiletém Čechovi poklad. I díky Sadílkovi je Twente na třetí příčce sledované soutěže. Trenére, motorová myš musí do akce! „Pro náš tým je nepostradatelný.“ Joseph Oosting, trenér Twente, o Michalu Sadílkovi Michal Sadílek v dresu reprezentace v zápase s Maďarskem • Foto profimedia.cz

Trenére, spoléhejte na intuici Často nám přijde, že se až příliš držíte předem připraveného plánu. Abychom byli konkrétnější, a dobře jste nás pochopil, vrátíme se do září k domácímu utkání s Albánií. Ze hry jste – nejen pro řadu fanoušků – příliš brzo stáhl nejaktivnějšího hráče týmu Václava Černého. Též autora jediné branky. A také v závěrečném tlaku Ladislava Krejčího. Na pozápasové tiskové konferenci jste to prapodivně vysvětloval tím, že jste měl na lavičce další hráče čekající na svoji šanci a že jste chtěl do hry dostat silovější a gólovější kluky. No dobře, jenže borec z Wolfsburgu se v uplynulých zápasech v národním týmu dostal do ráže a gólovějšího ranaře momentálně ve výběru nemáte… Ale už se nezaobírejme minulostí. V Albánii bude důležité, abyste měl plán, ale zároveň se řídil intuicí, citem pro střídání, volil to nejsprávnější řešení. To se od vás čeká. V pozici kouče nejsledovanějšího reprezentačního týmu v zemi nejste proto, abyste bral ohledy na ostatní členy kabiny. Jste přece šéf. Vy rozhodujete. Vy musíte udělat to nejlepší pro úspěšný výsledek. A jestli někdo bude fňukat, že si nezahrál? Tak ať. Čeští střelci v kvalifikaci Václav Černý - 3

Ladislav Krejčí - 2

Tomáš Čvančara - 1

Kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý • Foto Pavel Mazáč / Sport

Trenére, připravte kapitánovi servis Projeďte si domácí zápas s Albánií. Kdo byl ofenzivní hrozbou, kdo tyto předpoklady naplnil? Váš mančaft skóroval jednou. Ano, Václav Černý klasickým obstřelem, velmi šikovnou střelou. Ale kdo mu připravil pozici skvělou akcí? Kapitán Tomáš Souček zase jednou demonstroval, že rozhodně není jen klasická šestka, muž na černou práci ve středu pole. Naopak vyrostl ve velkého hráče. Ve West Hamu to navíc opět potvrzuje, dokáže být tuze nebezpečný pro bránu soupeře. Dvě trefy v Premier League za sedm zápasů nejsou ani trochu marné. Navíc jste se tak nějak podivně zbavili klasické desítky Antonína Baráka, muže s nevšedními nápady. Proto je nutné posunout Součka výš, blíž na dostřel, zjednodušeně řečeno. Připravit mu takový servis, aby nemusel tolik hrabat do defenzivy, i když jeho nátura mu to moc nedovolí. Prostě podpořte kapitána, udělejte z něj hlavní zbraň. Vyplatí se to. Souček v sezoně Premier League: 7 zápasů, 2 góly/1 asistence

Evropská liga: 2 zápasy, 1 gól

Reprezentace: 2 zápasy, 1 asistence Tomáš Souček po neproměněné šanci... • Foto Pavel Mazáč / Sport