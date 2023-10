Kauza Íránců, kteří chtěli zbičovat Ronalda: Nečekaný zvrat!

Jeho dobré srdce mu málem zadělalo na pořádný výprask! Minulý týden svět obletěla zpráva o tom, že si Cristiano Ronaldo (38) během své návštěvy Íránu zadělal na malér poté, co se setkal s s handicapovanou malířkou Fatimou. Ta je Ronaldovou velkou fanynkou a proto jí hvězdný útočník hned na začátku objal a políbil. Jenže právě tím měl pěkně rozohnit tamní veřejnost a hrozil mu výprask bičem. Teď ale Íránci přišli s vyjádřením, že je vše jinak!

Téměř 100 ran bičem. Takový verdikt měl íránský soud vynést nad Cristianem Ronaldem kvůli tomu, že se měl až příliš přátelsky k malířce Fatimě. Sice to nevypadalo, že by se portugalský kanonýr do země brzy znova chystal a tak se jevilo, že fotbalista 99 ranám uteče, ale Íránci teď přišli s tvrzením, ze kterého je patrné, že se k nim v budoucnu nemusí bát přicestovat.

„Důrazně popíráme vydání jakéhokoli soudního rozhodnutí proti jakémukoli mezinárodnímu sportovci v Íránu,“ soptí íránská ambasáda ve Španělsku podle webu Daily Mirror.

„Je třeba dodat, že Cristiano Ronaldo přijel do Íránu 18. a 19. září, aby zde odehrál oficiální fotbalové utkání, a byl tamními obyvateli a úřady velmi vřele přijat,“ dodal úřad, který popírá, že by Portugalcovo chování k malířce bylo až příliš. „Jeho upřímné a lidské setkání s Fatemeh Hamamiovou bylo rovněž chváleno a obdivováno jak lidem, tak sportovními orgány země,“ dodala ambasáda. Hvězdný fotbalista si tak podle všeho může oddechnout...