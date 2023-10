Česká televize pod palbou kritiky kvůli ragby: Na lidi se**te!

Sportovním fanouškům pořádně nadzvedli mandle! Česká televize na neděli slibovala divákům čtvrtfinálový zápas ze světového šampionátu v ragby mezi Francií a Jihoafrickou republikou. Domácí tým na Stade de France bojoval o možnost urvat na své půdě po 16 letech medaili, ale nepovedlo se. O dramatický závěr ale diváci přišli...

Byl to vyrovnaný boj. Francie padla s Jihoafrickou republiku těsně 28:29 a přišla tak o možnost před domácím publikem po mnoha letech vybojovat medaili. Napínavý duel si nenechali ujít ani čeští fanoušci ragby, kteří jej sledovali na ČT Sport. Nejdůležitější část ale neviděli!

Televize se totiž navzdory dramatickému vývoji na hřišti rozhodla přepnout na finále mistrovství světa v plážovém volejbale, kde bylo české zastoupení v podání dua Schweiner a Perušič. Fanoušci ragby tak byli vyzváni k tomu, aby rozkoukaný duel přešli sledovat přes červené tlačítko na ČT Sport plus. To ale nefungovalo, zřejmě kvůli velkému náporu. Televize se situaci snažila zachránit tak, že na poslední desítky vteřin ragby vysílala na polovině obrazovky spolu s volejbalem, už bylo ale pozdě. Sociální sítě tak ihned zaplavila vlna kritiky.

„Ono by možná stačilo, kdyby u toho někdo přemýšlel. Web při podobných náporech prostě padá, to víme. Kdybyste nechali rugby doběhnout a na ČT Sport plus dali volejbal. Jsem přesvědčen o tom, že na volejbal by takový nápor na server nebyl a vše by bylo bez řečí,“ napsal jeden z fanoušků. Servítky si ale nebraly ani některé známé osobnosti, které postup veřejnoprávní televize pořádně zvedl ze židle.

„Hlavně mi nikdo nepište, že vám to fungovalo. Dojeb*** to tak, že se sami omlouvali a dali split na ČT Sport na poslednich 30sec. Klukům přeju zlato a ČT maximálně zprávy. Sport už tam definitivne nepatří!“ rozohnil se například šéf Oktagonu Ondřej Novotný na sociální síti X (dříve Twitter). „Tři minuty předem dáte vědět, že na lidi ser*** a pak to ještě neběží? To prostě není možné. Fakt ne!“ zlobil se.

Na kritiku se snažila věcně reagovat i nejznámější tvář ČT Sport Robert Záruba. „Já se snažím vysvětlit, proč Česká televize dá přednost českým sportovcům ve finále největšího turnaje v olympijském sportu. Selhání webových stránek neumím posoudit, k tomu by se měl vyjdářit někdo z redakce webu, kdo zná příčinu. Mrzí mne to, omlouvám se za ČT, ale víc o tom nevím," napsal nejdříve šéfkomentátor spotovního kanálu.

„Sledovanost pořadů ČT sport/neděle podle průměrů, které odpovídají sledování celého pořadu. Kvalifikace na ME: Česko-Faerské ostrovy 416.000/podíl 13.9. Finále MS Perušič & Schweiner 187.000/11.6 1/4. Čtvrtfinále MS Francie-JAR 180.000/5.4 Buly hokej živě: Kometa-Vítkovice 109.000/6.5,“ přinesl Záruba statisticka fakta. Že by tím ale uklidnil bouři hněvu ze strany diváků se ale říci nedá...