Šlágr MS v ragby: Je tu čas samurajů, Japonci s Argentinou o čtvrtfinále

Světový šampionát ragbistů čeká poslední víkend před play off. O postup do čtvrtfinále se v přímém souboji v neděli utkají Japonsko s Argentinou. Statečné květy versus Pumas, to může být zatím jeden z vrcholů francouzského MS. Favorit utkání není a jde o všechno. „Je tu čas samurajů, vytáhneme na ně naše katany, abychom je porazili,“ hecuje svůj tým japonský pilíř Keita Inagaki.