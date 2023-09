Nejslabší Nový Zéland? Francouzi popichují All Blacks, zpět zní smích

Pokaždé jde o unikátní podívanou. Novozélandští ragbisté před zápasy předvádějí maorský tanec haka. Soupeřům se mohou dostat pod kůži, fanouškům na stadionu při sledování tradičního hlasitého rituálu běhá mráz po zádech. I kvůli tomu mají All Blacks po celém světě nejvíce příznivců.

„Je to symbol, který ukazuje, kdo jsme a odkud jsme přišli. Původ je u Maorů, ale již rezonuje ve všech,“ vysvětlil bývalý kapitán týmu Richie McCaw, který má odehráno na mistrovství světa rekordních 22 zápasů.

To byla jízda! Haka ragbistů z Nového Zélandu duněla Prahou Video se připravuje ...

Haka se na Stade de France bude znovu tančit již v pátek večer před mimořádně atraktivním soubojem All Blacks proti reprezentaci země galského kohouta. Nový Zéland by bez ohledu na úvodní výsledek neměl mít problém s postupem ze skupiny do čtvrtfinále, jenže si touží napravit reputaci po historicky nejvyšší porážce z nedávné přípravy na stadionu Twickenham s Jihoafričany v poměru 7:35.

„Není tento tým All Blacks nejslabší v historii? Zajímalo by mě to, opravdu,“ kopla si ve svém komentáři do favorita francouzská ragbyová ikona Olivier Magne. Dále uvedl, že kromě Francie do velké trojky na šampionátu z jeho pohledu paří Jihoafrická republika a Irsko.

Trenér celku z jižní polokoule Ian Foster si však zvýšený tlak nepřipouští. „Měli jsme dobrou přípravu, měli jsme skvělé výsledky v Rugby Championship. Pak se nám v Twickenhamu moc nedařilo a najednou jsme nejhorší tým All Blacks vůbec? Tomu se můžeme jen smát,“ prohlásil muž, kterému ovšem nebyl prodloužen kontrakt a po šampionátu své místo přepustí.

Na francouzský rýpanec reagoval také Sam Cane. „Tenhle tým má spoustu vnitřní motivace. Takových komentářů se příliš nebojíme,“ poznamenala jedna z hlavních opor, mezi které dál patří věhlasný Ardie Savea, klíčový muž týmu Richie Mo'unga nebo Sam Whitelock, který může vytvořit nový rekord v počtu startů na mistrovství světa (aktuálně je na čísle 18).

I tým pořadatelské země má své problémy. Na útokové spojce se zranil Romain Ntamack, tvůrce systému hry. Největší francouzská hvězda Antoine Dupont, který je považován za Messiho ve světě ragby, tak přišel o důležitého parťáka.

„Za mě jsou All Blacks největšími favority. Novozélanďané budou určitě na šampionát skvěle připravení. Tým hodně dozrál, mají daleko více zkušeností než dříve,“ prohlásil trenér české reprezentace Miroslav Němeček.

„Mám pocit, že se můžeme těšit na to, že tohle mistrovství světa nabídne více překvapení než předchozí šampionát a do semifinále se může dostat třeba i někdo, o kom se nám teď ani nezdá. Byť jsou tu čtyři papírově nejsilnější týmy, které by měly o titul hrát: Nový Zéland, Jihoafrická republika, Francie a Irsko,“ doplnil Jan Oswald, trenér týmu Bohemia Warriors v Super Cupu. „Budu fandit Novému Zélandu,“ přiznal český expert.

Fanoušci se mohou těšit na nálož přímých přenosů. „Během posledních šampionátů vždy rostl zájem veřejnosti o ragby. Při minulém mistrovství v Japonsku časový posun způsoboval, že ne úplně všichni na ragby koukali, teď bude mít řada lidí možnost zhlédnout ragby v přímých přenosech na České televizi,“ lákala na šampionát i Hana Schlangerová, manažerka ženského ragby.