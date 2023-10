Šťastná Kate, mrzutý William. Princův tým byl překvapivě vyřazen

Kate se v řadovém bílém blazeru vrátila na Stade Velodrome a stejně jako v úvodním zápase šampionátu přinesla svému týmu štěstí. Angličané se ve čtvrtfinálové řeži proti Fidži vzpamatovali ze dvou pětek, které ve druhém poločase inkasovali během necelých pěti minut. Soupeř deset minut před koncem srovnal skóre na 24:24. Závěr zápasu ale Rudé růže takticky zvládly. Kapitán Owen Farrell nejdřív trefil drop goal, pak proměnil i trestný kop. Fidži ještě v nastavění zkoušelo doručit postupovou pětku, ale skóre už zůstalo 30:24 pro Angličany.

„Bylo to takové, jaké jsme čekali. Stál proti nám těžký soupeř, který mohl vývoj zápasu otočit mrknutím oka. Věděli jsme, že můžou mít své momenty a také to tak bylo. I když byli chvíli oslabení, šli do nás. Byla to těžká, těžká bitva,“ oddechl si Farrell.

Angličané se před startem světového šampionátu dostali pod těžkou kritiku, když v srpnovém přípravném zápase na svém stadionu na Twickenhamu právě s Fidži poprvé v historii prohráli. Na šampionátu ale bez porážky zvládli nevyzpytatelnou skupinu, v níž se museli porvat s Argentinou, Japonskem či Samoou. A teď se těší na sobotní semifinále.

„Hráči byli odepisovaní. Hodně lidí říkalo, že se ani nedostaneme ze skupiny. Dostali jsme se ze skupiny a teď jsme zvládli i čtvrtfinále,“ vychutnával si úspěch anglický kouč Steve Borthwick. „Teď mají tihle hráči šanci zahrát si semifinále v Paříži. Jsem si jistý, že nás budou zase odepisovat. Ale hráči rostou s příležitostí.“

Zatímco Kate s Angličany v Marseille slavila, její manžel, princ William, musel v sobotu na stejném stadionu skousnout nepříjemnou prohru. Patron týmu Walesu mohl být ještě v poločase spokojený, protože jeho tým s Argentinou vedl 10:6. V druhé půli ale Jihoameričané otočili zápas. O všem rozhodla pětka veterána Nicolase Sancheze, který zachytil přihrávku Sama Costelowa a doběhl s míčem do brankoviště. Pumas nakonec zvítězili 29:17.

Michael Cheika, australský trenér Argentiny, se dostal mezi nejlepší čtyřku na mistrovství světa už s druhým týmem. Před osmi lety dovedl Wallabies až do finále.

„Jsem moc rád, že jsme tady, ale tohle není konec. Jsme šťastní, ale není to finále. Chceme jít dál,“ řekl Cheika.