Dcera a přítelkyně trojnásobného mistra světa Formule 1 Kelly Piquetová: Mám to ráda rychle

Formule mezi ženami. Tak by se dalo přezdívat Kelly Piquetové (34). Ta je totiž s nejrychlejšími jezdci na planetě spojená už od chvíle, kdy vstoupila na startovací čáru života. Šampionem F1 je totiž nejen její otec, ale i současný přítel.

Terminologií F1 bychom mohli říct, že závod jejího života začal 7. prosince roku 1988, takže na svém věkovém tachometru má najeto 34 roků.

Jejími genetickými konstruktéry je její maminka, holandská modelka Sylvia Tamsmaová, a brazilský pilot Nelson Piquet (71), který se na tratích F1 stal trojnásobným mistrem světa. Své dceři dali do vínku metr sedmdesát výšky, dokonale vysoustruženou tělesnou karoserii, dělanou pro aerodynamiku milostných dobrodružství, a také kokpit, po němž touží nejeden milovník rychlých a vzácných modelů.

Lauda

Možná i proto si jako partnery vybírá ty nejlepší jezdce na světě. Může se ale někdo rovnat jejímu otci? Teď už ano. Její současný přítel Max Verstappen (26) se teprve před pár dny stal stejně jako její táta trojnásobným mistrem světa formule 1. Pokud tedy někdo pochybuje, že si dívky vybírají partnera podle svého otce, tak tady je důkaz. Pilot Red Bullu Max Verstappen si svoji třetí trofej za poslední tři roky zajistil druhým místem ve sprintu v rámci Velké ceny Kataru 8. října 2023. Verstappen se třetím titulem zařadil po bok nejenom Kellyina otce Nelsona Piqueta, ale i sira Jacka Brabhama (88), sira Jackieho Stewarta (84), Nikiho Laudy († 70) nebo Ayrtona Senny (†34).

Podvozek

Největším oceněním pro Vestappena je však láska o devět let starší Kelly. První milostnou jízdu spolu zažili v roce 2020. Tehdy poznal nejenom její kokpit, ale i podvozek a zjistil, jaký má přítlak. Během prvních zkušeností s ní zažil točivý moment a emoční turbulence, které mu dokonale popletly hlavu. V tu chvíli si uvědomil, že s ní chce žít na plný plyn.

Přestože by jí nejraději zaplatil ten nejlepší servis, jako je ohřívač pneumatik, což je elektrická přikrývka, ona sama není zbytečně marnivá.

Na pláži u hotelu Nobu na Miami Beach jí na zahřátí stačily háčkované plavky značky PrettyLittleThing, které vyjdou na 19 dolarů, tedy zhruba na 400 korun. Model, který si i kvůli jeho střihu bez ramínek a na vázání v oblasti hrudníku může dovolit málokdo, na ní vypadal famózně.

Kelly sama mluví portugalsky, francouzsky, anglicky a naučila se i azbuku. Je to brazilská modelka, publicistka, blogerka a profesionálka v oblasti public relations neboli PR. Pravidelně zachycuje dění ve světě formulí a její instagram sleduje 1,3 milionu lidí.

Dcera

Krásná, výkonná a přitom příliš »nežere«. To je ideální kombinace a díky tomu je s ní belgicko-nizozemský závodník šťastný, což se projevuje i na jeho sportovních výsledcích. V letech 2021 až 2023 se stal se svým týmem Oracle Red Bull Racing mistrem světa.

Loni v dubnu dokonce získal cenu Laureus, které se přezdívá sportovní Oscar. Max se vzorně stará i o Kellyinu menší kopii, dceru Penelopu, kterou má Kelly z předešlého vztahu s ruským pilotem Daniilem Kvjatem (29).

Sokové

Vztah je o to pikantnější, že Max s Kvjatem nejsou kamarádi. Oba chtěli jezdit v týmu Red Bull. Kvjat tam působil, ovšem jenom do té doby, než se objevil zázračný pilot Max, a dne 5. května 2016 tým Red Bull oznámil, že geniální jezdec týmu Toro Rosso Max Vestrappen nahradí Kvjata v sedačce Red Bull.

„V tu chvíli jsem se cítil opravdu zrazený. Byl to nůž vražený do zad, ale takový je život, občas vás někdo bodne, to je normální,“ vzpomínal Kvajt nedávno. A jak je vidět z jeho vyjádření, sedm let starou potupu úplně neskousl. „Už je to minulost. Mám za sebou další dobrou závodní kariéru, takže jsem Red Bullu samozřejmě zčásti velmi vděčný. Ale druhá část mého já je z toho pořád hodně nešťastná.“

Kvjat si tehdy spravil chuť tím, že od ledna roku 2017 začal randit s ženským »žihadlem« – Kelly. Společně v červenci 2019 dosáhli toho největšího ocenění, když se jim díky dlouhým jízdám se sjetými gumami, ale i »rychlovkám« v ložnici, v červenci 2019 narodila dcera Penelope. Po tomto triumfu se o pět měsíců později rozešli.

Jejich cesty se rozdělily, akceptoval to, ale o to větší šok byl, když se mu expartnerka svěřila, že si našla nového pilota. A tím nebyl nikdo jiný než Max Verstappen. Muž, který ho v minulosti vystřídal už na jednom místě, které miloval – ve stáji Red Bullu.

Jako otčím si Verstappen počíná zřejmě dobře, protože sociální sítě jsou plné důkazů, že jim to doma klape. Se čtyřletou nevlastní dcerou dovádí, chodí na procházky a skládají spolu puzzle.

Biologický otec Kvjat se vyjádřil, že se mu to nelíbí. Jenže vzhledem k tomu, že má holčičku v péči matka, a v budoucnu její dcera domovskou stáj měnit nehodlá, nic s tím nenadělá.

Ekonomka

Jaké ale dětství měla Kelly? Narodila se v Homburgu v Německu. Svoje první krůčky dělala na jihu Francie. Ve 12 letech se přestěhovala do Brazílie, kde žila až do svých 15 let. Potom chodila na internátní školu v Anglii, v sedmnácti letech se vrátila do Brazílie, aby navštěvovala poslední ročník střední školy. Poté absolvovala Marymount Manhattan College v New Yorku, obor mezinárodní vztahy s důrazem na politologii a ekonomii.

Kromě perfektního vnějšího designu, podobného preciznosti strojů F1, tedy ovládá i politické či ekonomické formule.

Kelly Piquetová během vysoké školy absolvovala stáž v oblasti módy. Pracovala ve Vogue Latinoamerica, Bergdorf Goodman, PR agentuře KCD, kromě toho byla sloupkařkou časopise Marie Claire.