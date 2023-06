Sto výher Red Bullu. Co o stájí (ne)víte: jak málem měli Alonsa, nejmladší šéf

Je teprve pátou stájí v historii, která dosáhla na 100 výher. Před Red Bullem se to povedlo jen Ferrari (aktuálně 242 vítězství), McLarenu (183), Mercedesu (125) a Williamsu (114). Na rozdíl od dalších velkých jmen vstoupil Red Bull do světa formule 1 teprve relativně nedávno. První sezonu absolvoval v roce 2005. Premiérové vítězství přišlo o pět let později. Postaral se o něj Sebastian Vettel na Velké ceně Číny. Zajímavostí je, že v ten den zazněla poprvé a naposledy při výhře Red Bullu britská hymna. Stáj je sice považována kvůli majiteli za rakouskou, avšak její oficiální sídlo je v britském Milton Keynes.

Max by s Ferrari nevyhrál

Očima českého závodníka: Josef Král, bývalý jezdec formule 2

„Red Bull byli vždycky rebelové. Je to například první tým, který začal hrát písničky v boxu. Mění zavedená pravidla, a proto jsou pružnější, co se přístupu k pilotům týká. S Maxem dokázali skvěle pracovat a nastavit ho tím směrem, jakým potřebovali. První Maxovy sezony byly opravdu divoké. Hodně boural a byly to úplně zbytečné věci. Ale díky tomu, že se dostal právě do Red Bullu, se mu nakonec povedlo to, co se mu podařilo. Kdyby byl ve Ferrari, nikdy toho nedosáhne. Ve Ferrari se jezdci v podstatě neřeší. Když se omrzí, vykopnou je, a oni ani neví proč. Objektivně za to většinou může špatná výkonnost auta, ale tým to hodí na pilota. U Mercedesu to zase funguje tak, že si tam jede své Lewis Hamilton. Tým ho poslouchá a dělá všechno, jenom aby mu vyhověl.“