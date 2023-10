Česko - Faerské ostrovy 1:0. Dlouhý zmar v koncovce, spása z penalty

Jasir Asani poslal Albánii v úvodu do vedení • Reuters

Ondřej Lingr hlavičkoval pouze do brankáře • Blesk:Tonda Tran

Český tým se raduje z gólu do sítě Faerských ostrovů • Michal Beranek / Sport

Česká reprezentace porazila Faerské ostrovy 1:0 a v kvalifikační skupině E na mistrovství Evropy v Německu si připsala povinné tři body. Ale že to drhlo. Navzdory aktivnímu vstupu do utkání a řadě střeleckých pokusů vytěžila reprezentace z prvního poločasu jen dvě zakončení do tyče. Nastolené tempo ve druhé půli opadlo a Faeřané pomalu mohli začít pomýšlet na bodový zisk. Český tým však spasil kapitán. Tomáš Souček v 76. minutě trefil tři body z pokutového kopu, národní tým má tak postup na šampionát stále ve svých rukou.