Berbr: Šéfa sudích jsem vybral já. Uplakané výpovědi, řešil se i Chřestýš

Martin Schröter v době, které se týká obžaloba probíhajícího soudu, působil v roli předsedy komise rozhodčích pro ČFL a divize. Tudíž měl zodpovědnost za výkony sudích, tvorbu listin a jejich nominace na jednotlivá utkání v soutěžích, kde mělo docházet ke korupčním podvodům.

„S Romanem Berbrem jsme měli pracovní vztah. V kontaktu jsme byli především na seminářích, kam jsme zvali představitele svazu,“ pověděl Schröter v pondělí dopoledne před soudem. „Jako účastník semináře nikdy nevedl. Přítomným sudím říkal pouze obecné věci, například jak si stojí naše reprezentace.“

Soudci Vladimíru Žákovi odpovídal na dotazy ohledně nasazování rozhodčích. Kdo na ně měl vliv, komu za ně byl odpovědný, jak se celý proces schvaloval, za jakých podmínek docházelo k postupování rozhodčích o úroveň výš, tedy na listinu profesionálních sudích pro první a druhou ligu. Nebo naopak kdy byli někteří sudí z listiny vyřazeni o úroveň níž.

Odmítl tlaky na svou osobu ze strany Vyšehradu, jediného obžalovaného klubu, kterému za podplácení ve prospěch organizované zločinecké skupiny hrozí peněžitý trest 900 tisíc korun. Po vypuknutí kauzy spadl z druhé ligy až do Pražského přeboru.

„Pohybuji se ve fotbale opravdu dlouho. Četl jsem, že v některých případech (ovlivňování zápasů) hrály roli peníze, ale konkrétně v našem okruhu jsem zásadnější informaci neměl, že by se děly nějaké nekalé věci,“ řekl Schröter.

Berbr celé dopoledne naslouchal předvolanému svědkovi v naprostém klidu. Chvílemi se i usmíval, když zaznívaly věty, které v probíhajícím líčení hrají spíš v jeho prospěch. „Vybral jsem si ho já jako předsedu komise rozhodčích pro Česko. Vybral jsem ho proto, že byl dobrým rozhodčím ve třetí lize, měl dobrou komunikaci s kluby i ostatními rozhodčími. S těmi to bylo trošku horší. Trvalo nějaký čas, než ho jeho bývalí kolegové vzali jako svého šéfa,“ uvedl Berbr, jenž tradičně využil možnosti jako obžalovaný promluvit na konci svědecké výpovědi.

Úsměv mu tuhl ve chvíli, kdy soudce Žák pokračoval čtením dalších svědeckých výpovědí osob z připraveného protokolu. Především šlo o výpověď Romana Hrubeše. Bývalého rozhodčího a člena komise sudích v éře Jozefa Chovance. Měl na starosti rozjezd projektu VAR, ale po Berbrově nátlaku po krátké době v komisi skončil. Hrubeš mimo jiné popsal, jak proběhla schůzka s Martinem Malíkem (tehdejším předsedou FAČR) a Berbrem, kde mu bylo oznámeno, že nejsou spokojeni s jeho činností a s nefunkčností projektu VAR. Berbr pak dodal, že „zítra Pepík (Chovanec, předseda komise sudích) přinese návrh na tvoje odvolání a my ho schválíme“. V říjnu 2018 ho výkonný výbor na Chovancovu žádost skutečně odvolal.

Berbr se na závěr dopoledního bloku u soudu proti Hrubešovým slovům tvrdě ohradil. „Čtete tady uplakané a nepřesné výpovědi, které vůči mně mají působit negativně,“ prohlásil hlavní obžalovaný krátce před tím, než soudce Žák vyhlásil pauzu na oběd.

V pondělí u soudu také často padala přezdívka Chřestýš. Pod ní je ve fotbalovém prostředí dobře známý Martin Svoboda, zákulisní hráč, jemuž dle obžaloby hrozí za uplácení pětiměsíční podmínka. Schröter opět popřel, že by na něj vytvářel tlak a přes komisi rozhodčích se snažil nějaké zápasy ovlivňovat. „Padl tady dotaz, zda komise rozhodčích řešila Chřestýše. Oficiálně ho nemohla řešit. Svoboda nebyl mezi rozhodčími, dělal funkcionáře a ti nebyli v gesci jho komise,“ doplnil Berbr.

Někdejší nejmocnější muž českého fotbalu čelí oproti Svobodovi mnohem tvrdším obviněním, za která mu hrozí až sedmileté vězení. Jako jediný z obžalovaných osobně chodí na každý den líčení a pravidelně u soudu vystupuje, aby své činy hájil.

V aktuální fázi procesu probíhají u soudu svědecké výpovědi. V úterý dopoledne přijde na řadu Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích v éře Jozefa Chovance. Odpoledne má vypovídat Jaroslav Veselý, současný trenér Bohemians, který v době úplatkářské aféry vedl Vyšehrad. Ve čtvrtek by měl k soudu dorazit stávající předseda FAČR Petr Fousek.

Do konce roku jsou u soudu naplánovány další čtyři týdenní bloky jednání. Program procesu s Berbrem a spol. se natahuje, už nyní je jasné, že konečný verdikt padne nejdřív na jaře.

Návrhy trestů

Roman Berbr

bývalý místopředseda FAČR

Za co

podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest

7 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest 6 000 000 korun

zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let

Martin Svoboda

zákulisní hráč

Za co

podplacení

Navržený trest

trest 5 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest 170 000 korun

FC Slavoj Vyšehrad, a.s.

fotbalový klub

Za co

podplacení ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest

peněžitý trest 900 000 korun