Zlatí volejbalisté Perušič a Schweiner přechytračili soupeře: Tajná zbraň!

V České republice není moc obvyklé, aby velká část národa dychtivě očekávala návrat beachvolejbalistů ze zahraničí. Dvojici David Schweiner a Ondřej Perušič (oba 29) se to ale díky zisku zlatých medailí povedlo. Nyní prozradili, v čem tkví jejich tajemství úspěchu!

Mistři světa. Přesně tímto označením se od neděle 15. října může pyšnit česká beachvolejbalová dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner, když ve finále zdolali švédské protivníky Davida Ahmana (21) a Jonatana Hellviga (22) v celkovém poměru 2:1.

„Od roku 2021 u nich vidím velký posun v tom, jak jsou schopní do své hry zakomponovat nové kombinace, které při hře následně nekazí. Jejich styl je disciplinovaný a systematický,“ nechal se podle webu TN.cz slyšet předseda volejbalového svazu Marek Pakosta. „Neřekl bych, že mají slabinu, třeba na MS byli schopní zlepšit efektivitu podání,“ doplnil.

Jejich cesta za úspěchem ale není otázkou pouhých dvou let. Výjimečným talentem oplývali mnohem dříve. „Už před osmi lety jsem v nich viděl potenciál. Perun je mimořádná osobnost a David měl velký talent. To bylo první, co mě napadlo, když jsem je poprvé spatřil,“ řekl předseda Beachclubu Strahov Vít Mařík.

Vlastní software

Právě v tomto klubu započali svou hvězdnou kariéru. Později jejich výkony padly do oka agentovi Martinu Léblovi ze společnosti Sportfin, jenž otočil jejich společnou sportovní cestu o 180 stupňů. Najal třeba specialistu na kondici nebo analytika, který dal do provozu software s názvem Beachdata. Díky této věci, která zpracovává data, tak mají možnost sestavit ideální herní plán.

„Software zároveň analyzuje jejich hru a pomáhá stanovit taktiku na soupeře,“ prozradil agent Lébl a pokračoval. „Určitě jim tohle pomáhá, je to jedna z jejich základních věcí na cestě k úspěchu. Velmi důležitou roli v tom má také trenér Andrea Tomatis, který na základě dat připraví bojový plán,“ vyjádřil se Lébl. Mimo jiné dokáže software objevit slabiny soupeře a odhadnout, kam soupeři nejčastěji útočí nebo jak blokují. I díky této vychytávce tak Perušič se Schweinerem slavili životní úspěch.