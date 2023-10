Fotky bradavek, slavný děda i kritika ČOV. Co nevíte o zlatých Češích z pláže

Co nevíte o zlaté české dvojici z MS v plážovém volejbale? • FOTO: Koláž iSport.cz Historický úspěch pro Českou republiku. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem se stali mistry světa. Nic podobného se žádným jiným Čechům doposud nepovedlo. Přečtěte si osm zajímavostí o zlatých hrdinech z pláže. Dozvíte se například, jaký obor studují na vysoké škole, jak vznikl zvyk ukazovat na fotkách bradavky a proč spolu na turnají spávají v manželské posteli.

Kamarádi na kurtu i mimo něj Dohromady se dali před osmi lety v roce 2015. Oběma je 29 let a sedli si nejen herně, ale i lidsky. Taková konstalace u beachvolejbalových párů zdaleka nebývá pravidlem. „U některých dvojic je to tak, že musejí mít oddělené pokoje. Pokud je nemají, tak jeden je uvnitř, druhý čeká na recepci, protože spolu nevydrží v jedné místnosti. Tohle u nás ale nehrozí,“ říká Schweiner. Prý si ani nepamatují, kdy se naposledy pohádali. Společným cestováním po turnajích přitom tráví zhruba osm měsíců z roku. Ve většině případů dokonce sdílí i společnou manželskou postel. „Každá kačka se přeci počítá,“ usmívá se Perušič. Ondřej Perušič a David Schweiner se postarali o historický úspěch českého beachvolejbalu • Foto ČTK / AP / Fernando Llano

S Italem za olympijským snem Příchod italského trenéra Andrey Tomatise v roce 2016 do týmu plážových volejbalistů byl klíčovým faktorem vzestupu českého dua. „Naučil nás chápat celý beachvolejbal, reagovat na situace, přizpůsobovat se podmínkám i měnit taktiku,“ prozradil David Schweiner. „Andrea Tomatis má na titulu mistrů světa obrovský podíl,“ řekl agent hráčů Martin Lébl a naznačil další metu: „Každý beachvolejbalista má jako hlavní cíl olympiádu, která nás čeká. Kluci by měli patřit mezi týmy, které budou bojovat o nejvyšší příčky.“ Ondřej Perušič a David Schweiner se radují ve finále MS • Foto ČTK / AP / Fernando Llano

Dvojitá loňská svatba Minulou sezonu ozdobili několika medailemi včetně evropského stříbra, nejpříjemnější událost si nachystali na její závěr. Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili se svými partnerkami do stavu manželského. „Všechno se odehrálo v rámci jednoho týdne, dva po sobě jdoucí pátky. Data jsme přizpůsobili volnosti na jednotlivých místech, ale pak taky mezinárodnímu kalendáři,“ vysvětlil Schweiner. A veselky se prý vydařily. „Všechno bylo na jedničku. Ani naše rozvedené rodiny se nepopraly, takže jsme byli spokojení,“ smál se blokař. David Schweiner ve finále MS proti Švédům • Foto ČTK / AP / Fernando Llano

Slavný dědeček Dědečkem Ondřeje je někdejší československý volejbalista Boris Perušič. Je držitelem stříbrné medaile z olympiády v Tokiu (1964) a mistrem světa z roku 1966. „Na Tokio 1964 vzpomínám moc rád. Nakonec jsme skončili druzí, ale dodnes mám z té doby pěkné zážitky,“ říká Perušič starší, který od roku 1962 vedle sportu pracoval v Československých aeroliniích. „Vedoucí jednou přišel a řekl, že si musím vybrat. Řekl doslova: Buď hrej volejbal, nebo pracuj. Volejbal mě neživil. My dostali například za olympiádu dva tisíce korun, což bylo dobrý, protože můj plat byl tehdy 990 korun, ale pracovat jsem musel. Už jsem byl ženatý, nebylo co řešit, s volejbalem jsem přestal,“ vypráví někdejší reprezentant. Zajímavostí je, že právě na Hrách v Tokiu startoval o 55 let později i jeho vnuk. Boris Perušič se objevil na olympiádě • Foto Paměť národa, archiv

Nevydařená olympiáda v Tokiu Kolem této události byl před dvěma lety pořádný poprask. Olympijské hry v Tokiu měly být pro české jedničky vyvrcholením šestileté spolupráce. Když však dorazili do dějiště Her, zjistilo se, že má Perušič pozitivní test na koronavirus. Následně musel deset dnů strávit v izolaci na hotelu a mohl minimálně trénovat. Ačkoliv jim nakonec bylo umožněno do turnaje naskočit, po psychicky vyčerpávajících dnech prohráli už ve svém druhém zápase. „Byl to sen, který jsme živili poměrně dlouho a na kterém jsme tvrdě pracovali. Takže v tomhle ohledu to asi nepřebolí nikdy,“ přiznal Perušič, který následně zkritizoval lékařské zabezpečení na olympijských hrách v Tokiu ze strany Českého olympijského výboru (ČOV). Ondřej Perušič a David Schweiner se na olympiádě neprodali... • Foto ČTK / AP / Fernando Llano

Na okruhu patří k menším hráčům Poznali se, když jim bylo 15 let. Zatímco Ondřej Perušič patřil už v té době mezi čahouny, David Schweiner byl o hlavu menší než jeho budoucí týmový kolega. „Pamatuju si, jak na něm dres plandal, měl takový malý tělíčko,“ vzpomínal na první společné setkání Perušič. „Rychle se to ale otočilo, teď už má David asi o deset centimetrů víc. Ale jsem zvyklý, není jediný, který mě přerostl. Já mám kolem 190 centimetrů, Dave dva metry,“ usmívá se Perušič. Oba však na okruhu v současné době patří k menším hráčům. Není výjimkou, že plážoví volejbalisté dosahují výšky přes dva metry. „Doháníme to taktickou přípravou a herní inteligencí,“ shodují se. Ondřej Perušič a David Schweiner mají výškové rozdíly • Foto ČTK / AP / Fernando Llano

Budoucí inženýr a magistr Dosud oba úspěšně kombinovali plážový volejbal se studiem. Schweiner dokončuje studium financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a Perušič práva. „Pomalu už směřujeme k cíli. Říkali jsme sice, že chceme končit v zimě, ale neřekli jsme ve které...,“ zavtipkoval Schweiner. Jeho parťák už přemýšlí i nad studiem dalšího oboru. Líbila by se mu historie zaměřená na mezinárodní vztahy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Jenže nejprve potřebuji dokončit jednu školu, jinak to nepůjde,“ je si vědomí Perušič. Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner by rádi dostudovali • Foto Profitape.cz, Leemon.cz