Děsivá smrt kulturisty (†29): Zemřel během běžné operace!

Když kulturistu Christiana Figueireda (†29) vezli na operační sál k banálnímu operačnímu zákroku, asi by ho ani ve snu nenapadlo, že se už nikdy nevrátí živý. Bohužel se ale tohle přesně stalo. Nadějný sportovec utrpěl tak závažný zdravotní problém, že mu už nebylo pomoci.

To, co měla být tuctová operace jater, skončilo smrtící katastrofou. Brazilský kulturista Christian Figueiredo měl totiž podle svého kolegy z branže utrpět fatální zdravotní komplikace, ze kterých se už nedostal. „Chris potřeboval operaci, ale naneštěstí při ní dostal mrtvici,“ smutnil kulturista Ricardo Correia v rozhovoru pro zahraniční server Generation Iron.

Smrt Figueireda je o to smutnější, že ještě před pár dny zářil štěstím po boku manželky Vivi, se kterou slavil jedenáctileté výročí od jejich seznámení. „Vždy tu budeš s námi. Miluju tě a vždycky budu. Bůh tě nyní vzal na krásné a bezpečnější místo, které ti dá klid a mír,“ napsala Vivi k dojemnému videu na instagramu. „Naučil jsi mě, co to znamená manželství, partnerství a láska. Sestříhala jsem video s touto písní, protože jsi mi říkal, že její text je podobný tvému životnímu příběhu. Mám na tebe jen dobré vzpomínky. Je to neskutečná bolest,“ doplnila.

Svou profesionální kariéru přitom zahájil nedávno. Profesionální kartu obdržel teprve loni. Jeho cílem bylo dostat se mezi ty nejlepší, na soutěže, které organizuje Mezinárodní federace kulturistiky a fitness (IFBB). Svůj sen si už ale nikdy nesplní.