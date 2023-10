Rada: Některé varianty? Degradace trenérů. Fukal není z asociace moudrý

Petr Rada, trenér Dukly

„Kvalifikace je dobře rozjetá. Albánie nás dvakrát zaskočila, ale i teď máme na 99,9 procent jistý postup, stačí nám doma porazit Moldavsko. Zbývají dva zápasy, bylo by dobré se v nich ukázat. Rozhodnutí s Jardou Šilhavým je správné, aby se kvalifikace dojela pod stávajícími trenéry. Po ní si sedne vedení s trenérem a vyhodnotí situaci. Je dobře, že ve smlouvách došlo ke změnám a pro pokračování na EURO musí souhlasit obě strany. Teď je důležité zvládnout Polsko a Moldavsko. Kdo jde trénovat národní tým, musí se připravit na kritiku. Jardu lituju, ale vzpomínám si na sebe u reprezentace, kdy byla kritika možná dvakrát horší.

Jardu velice dobře znám, je to moc hodný kluk, určitě to na něm zanechalo stopy. Rozhovor po Faerech, nevím… Je jiný typ, jak já, já bych asi mluvil jinak. Působilo to zlomeně, ale věřím, že v sobě najde sílu a dokončí kvalifikaci, jak se sluší a patří. Když jsem se dozvěděl, jaké se tvoří varianty v případě Šilhavého odvolání… Brabec, Holoubek, kteří mají pro úroveň nároďáku minimální trenérské zkušenosti. Pokud je to pravda a došlo by na ně, fotbal by mě snad přestal zajímat. Bylo by to hodně smutné, skoro degradace velkých trenérů jako byli Uhrin, Chovanec, Brückner. Nehraju si na Ancelottiho. Ale reprezentace je nejvíc. Musíte mít něco odtrénovaného, jste po prezidentovi skoro nejdůležitější osobou v zemi. Já šel k nároďáku v padesáti. Pořád si myslím, že máme hodně kvalitních trenérů pro Spartu, Slavii nebo reprezentaci.“