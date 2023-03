Liga a FAČR: Váš úspěch, naše peníze. Tendr v září, kalibrovaná čára za rok

Fotbalová asociace České republiky a Ligová fotbalová asociace spolu rok jednaly, než v pátek podepsaly novou rámcovou smlouvu. Ta platí od 1. července 2024 do 30. června 2028 a její součástí je i oboustranné opční právo s prodloužením účinnosti o další čtyři roky, tedy do půlky roku 2032.

„Bylo to místy náročné, ale korektní. Máme své vzájemné vztahy zakotveny smluvně, to nebývá pravidlem,“ říká Petr Fousek, předseda FAČR.

„Byl jsem u prvního vyjednávání v roce 2015. Tehdy jsem musel přesvědčovat asociaci i kluby o výhodách. Teď už je všichni akceptují,“ tvrdí Dušan Svoboda, předseda LFA.

Největší boj: O peníze, pochopitelně

Jednání trvala rok. O co byl největší boj? „Největší debaty byly o penězích, samozřejmě,“ přiznává Dušan Svoboda. „O finančním nastavení vztahů. Měli jsme několik schůzek, než jsme došli ke správné rovnováze.“

Doposud byly finanční toky nastavené následovně: LFA platí výkonnostnímu fotbalu, tedy FAČR, 7 milionů korun ročně a sama má nárok na 15 % z hrubého výnosu odměn, které reprezentace obdrží za postup na EURO či mistrovství světa.

Na základě nové smlouvy dojde ke změně výhodné pro Strahov. Výše řečené zůstává s tím, že liga může počítat ještě s podílem ve výši 10 % z výsledků reprezentace v Lize národů (tato soutěž při vzniku předchozí smlouvy neexistovala). Ovšem FAČR, a to je novinka, získá každoročně podíl 5 procent z příjmů LFA nad částku 250 milionů korun.

Jak tomu rozumět? Až doposud je právě čtvrtmiliarda přibližně sumou, kterou LFA na sezonu dostává za svá televizní a marketingová práva a od Fortuny za její generální partnerství. Ovšem právě od sezony 2024/25 dojde k uzavření nových kontraktů (k tématu také níž pod Spojené nádoby: Televizní tendr a kalibrovaná čára). A co bude nad 250 milionů, připadne z pěti procent strahovské asociaci.

Jinými slovy, obě strany si vzájemně přejí úspěch. Pro FAČR je výhodné, aby LFA uzavřela co nejvyšší nové smlouvy, LFA vítá postup národního týmu na velké turnaje.

Pro lepší představu, jen za účast ve skupině A Ligy národů dostala FAČR v přepočtu 37,5 milionu korun, podíl pro ligu by tedy podle nové smlouvy činil 3,75 milionu. Za účast na EURO se naposledy rozdělovalo v přepočtu 231 milionů, liga (by) si tedy ukousla necelých 35 milionů.

Opačným směrem, tedy o kolik si nově polepší FAČR, se zatím moc počítat nedá. Neví se totiž, v jaké výši se uzavřou budoucí kontrakty. Mluví se nejméně o 300 milionech za televizní práva a 100 milionech za generální partnerství. Součet 400, minus 250, z toho pět procent činí 7,5 milionu korun.

„Každý přicházel s maximalistickou představou. Nakonec jsme kompromis našli. Chceme se vzájemně motivovat v té úspěšnosti,“ vysvětluje Petr Fousek.

5 % Novinka v rámcové smlouvě. FAČR obdrží pět procent z příjmů LFA,

které převýší hranici 250 milionů korun.

Mol Cup: Nově ho řídí liga

Strahov rozhodne o termínu pohárového utkání a lize se to nelíbí. Stává se, ale od sezony 2024/25 už nebude. Domácí pohár, nyní Mol Cup, organizačně převezme LFA. A to patrně od chvíle, kdy do ní vstupují prvoligové týmy, což je druhé kolo. FAČR si ponechá na starosti obsahová a marketingová práva. „Je to sice svazová soutěž, ale musíme si přiznat, že atraktivita poháru začíná ve chvíli, kdy se do něj zapojují prvoligové týmy,“ vysvětluje Dušan Svoboda. „A někdo, kdo nemá zkušenosti s profi fotbalem, si nemusí uvědomit některé nuance. Třeba to, že začínat v Praze zápas v pět odpoledne není dobře.“

Fotbalová asociace se nehádala. „Pro nás tohle vůbec nebyl problém. Je to soutěž, která má blíž k profi fotbalu než k amatérskému a je potřeba adekvátně tomu nastavit úroveň,“ říká Petr Fousek.

150 Přibližně tolik týmů se zapojuje do Mol Cupu.

Spojené nádoby: Televizní tendr a kalibrovaná čára

Byl to ofsajd, ale asi tak o milimetr, nebo možná vlastně nebyl. Takové hraniční situace neodhalí ani video, leda kalibrovaná čára. Téma v Česku zhusta řešené, ale stále velmi nedořešené. Liga věří, že změna přijde se sezonou 2024/25. „Náš cíl musí být, aby nejpozději od této sezony kalibrovaná čára v lize byla,“ říká Dušan Svoboda.

Není náhodou, že se jedná o časovou shodu s obdobím, kdy vstoupí v platnost nová smlouva o prodeji televizních a marketingových práv. „K zajištění kalibrované čáry potřebujeme součinnost technologických zajišťovatelů přenosů,“ tvrdí Svoboda. Je přitom možné, že zajištění čáry bude jednou z podmínek pro vítězství v tendru.

Pro připomenutí, český fotbal se letos poprvé dočká výběrového řízení, v němž se zájemci poperou o jeho mediální práva počínaje ročníkem 2024/25. Podpis rámcové smlouvy byl nutným předpokladem, aby tendr mohl být vůbec vypsán. „Dnešek je zlomovým bodem. Nyní máme co nabízet a prodávat. Máme navíc jistotu dalších čtyř až osmi let. To se pak partneři zajišťují jinak. A také kalibrovaná čára má návaznost na tendr,“ souhlasí Svoboda.

Které budou další kroky? „Podpis smlouvy s poradenskou společnosti Deloitte,“ potvrzuje šéf ligy, že renomovaná firma bude s výběrovým řízením vypomáhat. „Cílem je, abychom do konce září měli tendr uzavřený a vyhlášený.“

Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, mluví až o 300procentním nárůstu ze současných přibližně 150 milionů korun na sezonu. Svoboda až tak optimistický není. „Nechci vzkazovat zájemcům cifry přes média. Je pravda, že se současnou hodnotou nemůžeme být spokojeni. Pokud budoucí částka nebude minimálně dvojnásobná, budu to považovat za velký neúspěch a neumím si to moc představit. Konkrétní procenta jsou však spekulace, částku určí trh.“