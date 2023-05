Máme plno, hlásí silné kraje, ale... Za chvíli fotbalisté nebudou, zní taky

Pane Neumanne, reforma nižších soutěží má být navázána na změny v těch profesionálních, v jakém konkrétním stavu tedy nyní návrh na reorganizaci je?

„Nejdříve je třeba říci, že reorganizace vyvolala ve fotbalovém hnutí velkou vlnu obav, a to zejména špatnou komunikací z naší strany, ze strany FAČR. Za to bych se všem rád omluvil. Musíme si říci, že fotbal nějakou změnu struktury potřebuje, ale po důkladné analýze prostředí, a ne od stolu. To znamená, že nejdříve potřebujeme analýzu prostředí profesionálního fotbalu, pak ČFL a divize, MSFL a divize, krajských soutěží a okresních soutěží. Dále musíme vzít potaz další hlediska jako sportovní, ekonomické, legislativní nebo personální. Je toho opravdu hodně. Až dojde k potřebné analýze a vyhodnocení hledisek, můžeme myslet na realizaci. Dle tohoto všeho vidíte, že reorganizace může proběhnout až v rámci budoucích let. Nějaký rok to trvat bude...“

Jak dlouho to odhadujte?

„Myslím, že správný čas nastane za dva tři roky, ale také možná za čtyři pět let. Možná nás k tomu donutí vývoj, protože kluby prostě budou dál ubývat a budeme muset reformu udělat dříve. To samozřejmě mluvím o krajské a okresní úrovni. Na té vyšší je důležité zvážit sportovní a výkonnostní hledisko soutěže.“

Když to vezmeme optikou Středních Čech: v jaké míře reorganizaci potřebujete vy?

„Ve Středočeském kraji máme plný stav a jakékoliv změny jsou v tuto chvíli neaktuální, nepotřebujeme je. Podle návrhu, který byl podán, bychom ale přitom museli zrušit B třídu a čtvrtou třídu, což je nesmysl. Pokud bychom měli týmy posunout na A třídy, z krajského přeboru by padala polovina mužstev. B tříd máme pět, možná bychom je rádi stáhli třeba na čtyři. Naopak v takovém Karlovarském kraji nebo v jiných menších krajích dneska mají třeba jednu B třídu a není pro ně problém o ni přijít. Pro nás by to bylo fatální a třeba pro Prahu taky. Středočeský kraj je tedy něco úplně jiného než mnohé další kraje, například se zmíněným s Karlovarským ho nemůžeme srovnávat.“

Nakolik má tedy reforma podle vás podporu, a nakolik jsou kraje, okresy či kluby proti?

„Nyní jsou proti ní zejména kluby. Na regionální komisi, jejímiž členy jsou předsedové jednotlivých krajských fotbalových svazů, jsou na to dva názory. Malým svazům reorganizace na krajské a okresní úrovni vesměs nevadí. Dovedou si ji stejně jako některé okresy představit, zejména ty, jimž už teď chybí kluby k naplnění všech soutěží. U velkých, včetně Středočeského krajského fotbalového svazu, je v tuto chvíli navrhovaná verze reorganizace neuskutečnitelná. A myslím, že ji nepotřebuje ani Praha, Jihočeši, Jihomoravský kraj. Větší problém než na okresech a krajích vidím v soutěžích řídících komisí Čechy a Morava. Tam jsou kluby v drtivé většině proti. K zeštíhlení by přitom mělo dojít i v třetích ligách a divizích. Jenže bychom tam podle mě naráželi na zvýšené náklady kvůli cestování. A pokud se zruší i jedna divize nebo B třídy, dál porostou. Už teď jsou velké a bojují s nimi všechny kluby. To je taky potřeba brát v potaz, i v našem kraji.“

Lze vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými kraji očekávat, že nový systém bude mít výjimky?

„Nechci předbíhat, ale určitě se o tom bude diskutovat. A budeme hledat taková východiska, aby byla řešení přijatelná jak pro malé kraje, tak pro velké. Nikdo neřekl, že změna struktury soutěží proběhne od příští sezony. Bude se o tom muset určitě diskutovat, budou padat návrhy, a myslím, že ten, kdo soutěž organizuje, tedy řídící orgán, by měl mít hlavní slovo. V úvahu při tom musíme brát další faktory. Například ve třetí lize jsou béčka, která mají rozvíjet fotbalisty, aby se rozehráli. Jde o to, aby neexistovala soutěž, ve které budou dvě třetiny béček, budou se obávat sestupu a budou za ně nastupovat hráči z áčka místo mladých hráčů. Sportovní hledisko musíme zohlednit i v tomhle směru. Nejde ani říct: Zrušíme jednu skupinu ČFL a zůstanou nám tam jenom béčka. To nikdo nechceme.“

Jakou motivaci pro reorganizaci nižších soutěží můžete mít i vy?

„Motivací je několik. Určitě je to celkově úbytek hráčů v dospělé kategorii. V okresních soutěžích se ve velkém množství setkáváme s fotbalisty 40+. Dále je to úbytek klubů. Geograficky se život v České republice mění. Lidé se hojně stěhují do měst a společenský či sportovní život na vesnicích upadá. Je to logický vývoj, když si srovnáme jednotlivé země v Evropě, na počet obyvatel mají vesměs klubů méně. U nás už je to také znát, vidíte hřiště, která jsou zarostlá, jsou tam opuštěné brány. O kluby budeme přicházet a budeme jich mít méně. S tím, že se to třeba úplně neprojeví na členské základně. A v neposlední řadě je tu i ekonomická situace. Náklady klubů rapidně stoupají a podpora sportu naproti tomu klesá…“

Pokud jde o zrušení B tříd, ale i obecně: nakolik vnímáte obavy klubů, že se ocitnou v soutěžích, které nebudou odpovídat jejich kvalitě? Ať už ve smyslu, že bude nižší, nebo vyšší?

„Může se to stát, ale logicky pokud začneme shora ubírat, budeme dostávat větší kvalitu dolů. Je nutné dobře nastavit sportovně-výkonnostní hledisko. Samozřejmě se také se může stát, že propadnete někam, kde budete vyhrávat o deset gólů, najednou budou ohromné výkonnostní rozdíly. To nám asi ukáže až praxe.“

Soutěže v Česku nyní Po přejmenování 1. liga 1. liga 2. liga 2. liga ČFL + MSFL 3. liga Divize 4. liga Krajské přebory 5. liga I. A třída 6. liga I. B třída - Okresní přebory 7. liga III. třída 8. liga IV. třída 9. liga

Jaké největší obavy cítíte ze strany klubů ve vašem kraji?

„Nejvíc řešily to, aby se vše nespustilo hned teď. Pak by všichni od září, od prvního kola, hráli v podstatě o záchranu. Protože se může stát, že v soutěžích zůstane polovina stávajících týmů a půlka bude padat. A to druhé asi nikdo nechce... Je to největší problém, klíčová věc. Strašák pro kluby, že by spadly o patro níž. Ruku v ruce s tím jdou finance. Kluby argumentují, že mají na danou soutěž garantované partnery, a kdyby šly dolů, tak o ně přijdou. Ale bude to bohužel realita, to víme.“

Předpokládáte, že ještě přibude emocí, pokud se přece jen start reorganizace přiblíží?

„Nemyslím si to. Na komisi pro regionální fotbal a i ve výkonném výboru se k tomu přistupuje velice opatrně. Vnímáme problémy, chceme vše vyřešit po důkladné analýze a diskusi. Změna struktury opravdu neproběhne hned.“