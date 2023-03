Pohár mládeže FAČR Planeo Cup získal partnerství společnosti Hisense

FAST ČR a PLANEO CUP

Pohár mládeže FAČR se pravidelně koná od roku 2013 a pro všechny mládežnické týmy ve věkových kategoriích U8 až U13 je skvělou příležitostí setkávání mladých sportovců a vzájemného porovnání sil.

FAST ČR, a.s., pod který patří i značka PLANEO, se stal titulárním partnerem v jubilejním 10. ročníku turnaje. Letošní 11. ročník PLANEO CUP se může pochlubit rekordní účastí více než 18 000 hráčů a hráček, patřících do 924 týmů z 260 klubů. V podzimní části se odehrálo 232 turnajů napříč celou Českou republikou. Jarní finálová klání dohromady svedou týmy zvučnějších jmen i méně známé „fotbalové trpaslíky“. Pohárový systém hry nabízí šanci na výhru skutečně všem zúčastněným a utkání budou napínavá až do posledního hvizdu rozhodcovské píšťalky.

Hisense a fotbalové mistrovství

Hisense je významným výrobcem domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. V současné době je dvojkou na celosvětovém trhu televizorů. K fotbalu má Hisense skutečně blízko – sponzoruje Mistrovství světa ve fotbale a nově se zapojuje i do PLANEO CUPu, který patří k nejvýznamnějším akcím mládežnického fotbalu v České republice. Fotbalové zápasy je tedy možné sledovat na obrazovkách Hisense a současně lze spatřit Hisense na fotbalových stadionech.

„Jsme velmi rádi, že můžeme podpořit mladé talentované sportovce na jedné z nejvýznamnějších akcí mládežnického fotbalu. Tím spíš, že spojení se sportem, a zvlášť fotbalem, ke značce Hisense bytostně patří. I takto dáváme technologiím smysl,“ říká Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense CZ/SK.

Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo, pak k novému partnerství dodává: „Jsme moc rádi, že největší fotbalovou událost mládežnického fotbalu s námi budou podporovat i kolegové z Hisense, se kterými nás pojí nejenom dobré obchodní vztahy, ale i láska k fotbalu a chuť podporovat sportovního ducha dětí. Společně pozvedneme úroveň turnaje o další kousek výše a pokusíme se dětem co nejvíce přiblížit opravdovou zápasovou atmosféru, kterou znají z utkání svých fotbalových vzorů.“

Napínavý fotbalový finiš

Finálové turnaje Poháru mládeže FAČR PLANEO CUP budou probíhat napříč celou Českou republikou v termínu od 29. 4. do 4. 6. 2023. Podrobnější informace o turnaji najdete na stránkách www.planeocup.cz, jména postupujících týmu, rozlosování jednotlivých skupin a přesné termíny konání pak na adrese http://planeocup.cz/finalove-turnaje/.