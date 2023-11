Obří trapas na Euro Hockey Tour: Pořadatelé zahráli Češkám špatnou hymnu!

Česká reprezentace žen započala Turnaj čtyř zemí v německém Landshutu důležitým triumfem nad Finkami po brankách Noemi Neubauerové (23), Denisy Křížové (29), Michaely Pejzlové (26) a Adély Šapovalivové (17). Víc než průběh utkání se ale bude zřejmě probírat zpackaná ceremonie před úvodním vhazováním. Organizátoři si totiž uřízli z ostudy kabát, když českému týmu zahráli špatnou hymnu!

Každý sportovec odmalička sní o chvilce slávy, kdy hrdě stojí před zaplněným stadionem a z plna hrdla zpívá národní hymnu. Náhoda je ale blbec! Před středečním utkáním s Finskem si české reprezentantky vyměňovaly tázavé: „Co to je? Tohle má být symbol našeho národa?“ Místo známých tónů „Kde domov můj“ se Fanatec Arenou linula jiná skladba – dánská hymna Der er et Yndigt Land (česky To je krásná země). Hráčky si i přes obří faux pas pořadatelů zachovaly nadhled a zůstaly stát v pozoru, přestože se nad kuriózním momentem pobaveně usmívaly i dlouho poté, co si po několika vteřinách chybující organizátoři uvědomili svůj přešlap a nevhodnou hudbu vypnuli.

Češky špatný výběr slavnostní písně nikterak nerozhodil, ba naopak je dostatečně nabudil k fantastickému výkonu. Na úvod Turnaje čtyř zemí v rámci ženské Euro Hockey Tour tak zdolaly pravděpodobně nejsilnějšího soupeře v osudí. Vítězství nad finským nároďákem se urodilo již v 1. třetině, ve které náš tým zasadil hned tři důležité údery. Seveřanky se z nepříznivého stavu sice oklepaly, vsítily dvě branky a dokázaly tak zápas alespoň zdramatizovat. Stav 3:2 poté platil až do závěru utkání, kdy tříbodový příděl pečetila teprve sedmnáctiletá Adéla Šapovalivová pojišťovacím gólem do odkryté klece.

Na ženskou reprezentaci nyní čeká páteční duel proti Dánsku a sobotní klání proti domácímu Německu, kterému mohou symbolicky vrátit záměnu české hymny za dánskou přímo na ledě.