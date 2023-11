Kůň Kellnerové za čtvrt miliardy s kolikou na kliniku: Strach o život!

Děsila se nejhoršího! Elitní česká parkurová závodnice Anna Kellnerová (26) se strachovala o svého koně, kterého jí kdysi za čtvrt miliardy korun pořídil její tragicky zesnulý otec Petr Kellner (†56).

Příští týden měli být opět ozdobou Prague Playoffs (16. – 19. listopadu v O2 areně), místo toho Kellnerová osedlá v soutěži jednotlivců náhradního koníka a účast v týmové soutěži v barvách Prague Lions odpískala. „Catchie měla bohužel před časem velmi vážnou koliku, musela i na kliniku,“ vysvětlila.

S její 15letou klisnou Catch Me If You Can to nevypadalo vůbec dobře. „Měli jsme o ni hrozný strach, vypadalo to opravdu vážně...“ Vše naštěstí dopadlo dobře, nicméně oldenburského skokana čekala dlouhá rekonvalescence a pro pražské závody by nebyl fit. „Radši jí dáme delší odpočinek a připravíme ji na další sezonu,“ řekla Kellnerová.

Přeplatil Gatese

Hvězdného závodního koně koupil své dceři před pěti lety tehdy nejbohatší Čech Petr Kellner, který ho vyfoukl samotnému Billu Gatesovi! Šéf Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí planety ho chtěl rovněž pro svoji dceru Jennifer a nabízel 200 milionů. Kellner však přihodil o čtvrtinu víc a »Catchie« byla Aničky. Tehdy coby druhý nejdražší parkurový kůň historie a celkově osmý na světě.