Rusko - Česko: Trapas! Nehráli českou hymnu, museli ji zazpívat fanoušci | iSport.cz

Je to tradiční moment. Všichni čekají na hymnu, že si ji zazpívají. Aspoň v duchu. Ovšem nic. Z reproduktorů zněla neznámá melodie. Kouč Miloš Říha rozhazoval rukama, divil se. Stejně jako hráči nastoupení na modré. Kroutili hlavou. Fanoušci pískali. Když to pořadatelé zjistili, že pustili jinou melodii, omluvili se.



Chvíli se čekalo, jestli zazní ta správná. Ovšem dlouho nic. Zachránili to čeští fanoušci, kteří pak začali spontánně českou hymnu zpívat, hokejisté jim za to pak poděkovali tleskáním i poklepáním hokejek. Stejně jako trenéři jim zamávali.



Na sociálních sítích se ihned začalo objevovat: nešlo o záměr? To ví jenom sami pořadatelé… Není to totiž poprvé, co Rusové hymnu jiné země spletli…



Ani sami Rusové nechápali, o co jde. Jeden z místních novinářů přišel a ptal se: "Co to bylo zač? Co to hráli? To byla dřívější federální československá hymna?" Ne, nebyla... Ani ta česká.



"To je selhání, které se nedá vyloučit, může se to přihodit. Při technických problémech ale naštěstí zastoupili produkci více než zdatně naši fanoušci," řekl k tomu Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí národního týmu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:47. Rasmussen, 26:50. Strömwall Sestavy Domácí: Langhamer (Hrubec) – Šustr, Jeřábek (C), Mozík, J. Krejčík (A), Klok, Moravčík, Hrbas, Vitásek – Jaškin, A. Nestrašil, Sekáč – Sedlák, Filippi (A), Lenc – Rousek, Horák, R. Pavlík – H. Zohorna, R. Zohorna, O. Beránek. Hosté: L. Johansson (Reideborn) – Tömmernes, Lööv, Dahlbeck, Hansson, Lundberg, E. Johansson, Andersson – Pääjärvi, Rydahl, Strömwall – Bristed, L. Johansson, Bromé – A. Petersson, Rasmussen (C), Zaar – Sylvegard, Händemark, Brodin. Rozhodčí Fatejev, Morozov – Šalagin, Slavikovskij (vš. Rus.) Stadion Ice Palace Park of Legends, Moskva, Rusko