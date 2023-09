Tohle nejsou koledy! Fanoušci se bouří proti „dětským hymnám“ na ragby

Překvapení na úvod MS. Francie otočila zápas s All Blacks • Reuters

Slyšíte, jak to zní?

„Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé!“

Povstaňte děti vlasti, den slávy nadešel!

Běžně z toho běhá lidem na těle husí kůže. Když ale slavná Marseillaisa zazněla v pátek před úvodním zápasem mistrovství světa v ragby proti All Blacks, vzbudila velké rozpaky. Francouzskou hymnu nazpíval dětský sbor, a když se něžné dětské hlásky rozlehly po Stade de France v kontrastu s odhodlanými tvářemi ragbistů Francie a Nového Zélandu, stadion byl jako zmrazený.

A podobné to bylo i v dalších zápasech šampionátu. Osud Marseillaisy čekal i na italskou hymnu Il Canto degli Italiani, irskou Ireland´s Call či anglickou God Save The King.

„Hymny na mistrovství světa v ragby jsou naprostý masakr. Prosím, zastavte ty sbory!“ napsala na sociální síť X jedna z fanynek.

„Dětský sbor zpívající Ireland’s Call zní jako z traileru na horor,“ ozval se další nespokojenec.

„Proč mistrovství světa v ragby změnilo hymny ve vánoční koledy? Je to tak divné…“ přidal se další fanoušek.

S plánem využít pro hymny 7000 tisíc dětí a z nich udělat sbory, které nazpívají během šampionátu všechny hymny, přišel bývalý generální manažer mistrovství světa Claude Atcher. Později byl sice ze své funkce odvolán, ale jeho plán vytrval a akce dokonce proběhla s oficiálním požehnáním francouzského ministerstva kultury.

Podle původního plánu měly děti vystupovat přímo na stadionech před zápasy. Organizátoři ale nakonec používají předem vyrobené nahrávky.

„Je to vlastně docela smutný příběh. Ragbyová federace vybrala školy, aby hymny nazpívaly a slíbila jim, že budou zpívat živě a budou na zápasech. Na poslední chvíli si to rozmysleli, nahráli to a dětem řekli, ať si zápas užijí před televizí,“ napsala jedna z uživatelek sítě X.