Schumacherův kamarád z F1 promluvil: Překvapivé přiznání!

Ve světě Formule 1 se stal legendou, když získal rekordních sedm titulů a porážel jednoho soupeře za druhým. Michael Schumacher (54) by ale tohle zcela jistě vyměnil za to, aby mohl vést plnohodnotný život. To se mu bohužel již 10 let kvůli děsivé nehodě nedaří. Nyní se k jeho zdravotnímu stavu vyjádřil bývalý soupeř z okruhů F1 Timo Glock (41). Co si o jeho zdraví myslí?

Stejně jako je pro začínající české hokejisty modlou Jaromír Jágr, v případě německých závodníků je to dozajista Michael Schumacher. Jinak tomu nebylo ani v případě Tima Glocka. Bývalý jezdec Formule 1 nejenže v mládí k „Schumimu“ vzhlížel, ale o několik let později se mu splnil sen, když legendárního krajana mohl na okruzích osobně prohánět.

„Strávil jsem s Michaelem spoustu času mimo tratě. Bylo jedno, co jsme dělali,“ pověděl Glock serveru LuckyBlock. „V den závodu se Michael držel stranou a byl uzavřený. Mimo okruh ale byl přesný opak. Byl velmi otevřený, přátelský a opravdu milý. Lidé si přitom mysleli, že takový není!“ prozradil. „Pokud jde o mě, je to nejlepší jezdec všech dob. Byl to můj hrdina. Měl na mě velký vliv, když jsem vyrůstal,“ dodal Glock.

Během rozhovoru se bývalý pilot stáje Toyota rozpovídal i o Schumacherově zdravotním stavu, konkrétně o jeho soukromí. „S jeho synem Mickem jsem v kontaktu. Rozumíme si. Kromě něj znám osobně i další členy Michaelovy rodiny, ale snažím se moc nezasahovat do jejich soukromého života,“ přiznal Glock a pokračoval. „Respektuji jejich právo na soukromí. Schumacherův zdravotní stav tedy s nimi neprobírám,“ uvedl rodák z Lindenfelsu.

Michael Schumacher si na konci kalendářního roku 2013 přivodil během lyžování vážné poranění hlavy, které mu už téměř 10 let brání v návratu do běžného života. V současné době se nachází v domě ve Švýcarsku u Ženevského jezera, kde se o něj stará zdravotnický personál. Jak již bylo zmíněno, rodina si kvůli jeho zdraví hlídá soukromí. Před dvěma lety jeho žena Corinna ale poskytla v dokumentu od Netflixu s názvem Schumacher nové informace, když uvedla, že i nadále podstupuje rehabilitace. Také řekla, že Michael je jiný, ale je pořád tady.