Mrazivá slova Schumacherova bratra Ralfa: Kruté smíření!

Bude to už deset let, co se legendárnímu závodníkovi Michaelu Schumacherovi (54) otočil život vzhůru nohama. Při lyžování v Meribel upadl a narazil hlavou na kámen. Od té doby se jeho život drasticky změnil, ale podrobnosti ohledně jeho stavu rodina tají. Poslední vyjádření z úst Michaelova bratra Ralfa (48) zní ale dost krutě...

Schumacherův dlouholetý právník Felix Damm, který Němce zastupuje od roku 2008, nedávno vysvětlil, proč rodina tají informace o zdravotním stavu sedminásobného mistra světa.

„Kdysi jsme zvažovali, jestli by zpráva o jeho stavu byla dobrou volbou. Tím by to ale neskončilo a my bychom museli jeho stav neustále aktualizovat, protože jako člověk v kómatu nemůžete médiím říct, aby za tím udělali tlustou čáru,“ vysvětlil právník portálu Legal Tribune Online.

Nyní se ozval i Michaelův bratr, bývalý jezdec Formule 1 Ralf. Osmačtyřicetiletý Schumacher poskytl časopisu „Die Bunte“ vzácné vyjádření ke stavu rekordního šampiona: „Bohužel, život někdy není spravedlivý. Musíme se s tím smířit,“ řekl smutně a dodal, že pokud bratrova rodina něco potřebuje, on je jim vždy na blízku.

Damm je každopádně přesvědčen, že miliony fanoušků sedminásobného mistra světa počínání rodiny schvalují. „Myslím, že drtivá většina fanoušků si poradí s tím, že přesně neví, jak na tom Schumacher je,“ řekl právník Michaela Schumachera, kterého od tragické nehody viděla pouze jeho rodina.