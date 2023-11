Bijec Procházka dobyl New York a chce dobít i soupeře: Porve se o stamiliony!

Málokdy se Čechům poštěstí, že při procházce po Manhattanu potkají krajana v nadživotní velikosti. Díky zápasníkovi Jiřímu Procházkovi (31) je to však realita všedních dní v americkém velkoměstě.

Český reprezentant ve smíšených bojových umění (tedy MMA) vyzve už zítra ve rvačce o titul (4:00, Premier Sport 1) nejprestižnější organizace UFC Alexe Pereiru (36). Procházkovi, jenž kvůli zranění ramene musel v listopadu odvolat odvetu s Brazilcem Teixeirou a odevzdat pás šampiona, zatím leží New York u nohou. A brzo možná bude i soupeř…

Tvář českého MMA bijce třeba zářila z mrakodrapu na Times Square, basketbalový tým Knicks jej ve slavné hale Madison Square Garden (právě tam se boj v kleci uskuteční) promítal coby čestného hosta v kostce nad palubovkou. Rodák z Hostěradic na Znojemsku, který se stylizuje do role samuraje, se však soustředí na jediné – vítězství v polotěžké váze do 93 kg. „Ztratil jsem strach, že bych pás po návratu nezískal. Pevně jsem věřil, že opět usednu na trůn. Využil jsem pauzu na sebezdokonalení,“ řekl Procházka.

Velké sousto

V kleci mu pěsti za tři vítězství v UFC vydělaly v přepočtu 23 milionů korun. Díky výhře ve »Velkém jablku« by si mohl ukousnout z balíku ze sponzorských peněz. „Směřujeme k tomu, aby byl Jiří aspoň jeden rok nejlépe vydělávajícím sportovcem Česka,“ řekl pro iDnes.cz Procházkův manažer Matěj Kretík. Pro představu: Hokejista David Pastrňák (27) v roce 2024 vyúčtuje příjmy okolo 300 milionů Kč. Aby to nakonec pro Procházku nebylo v New Yorku příliš velké sousto!