Životní bitva šampiona Morena! Začal, aby zhubnul. Přežil vyhazov z UFC

Brandon Moreno vs. Kai Kara-France se utkali o prozatímní titul, vyhrál prvně jmenovaný • UFC

„Možná ne dnes, možná ne zítra a možná ani za měsíc. Ale jedna věc je jistá: budu šampion, slibuji.“ Ikonický proslov UFC zápasníka a krále muší váhy Brandona Morena, který se představí na nedělním nabitém turnaji v Las Vegas, patří v MMA světě k těm vůbec nejslavnějším. Než se Mexičan k vysněnému titulu dopracoval, prošel dlouhou trasou. Z překážek, jež potkal, se ovšem jedna vymyká nade všemi. Alexandre Pantoja. Muž, co Morena už dvakrát přelstil a dokonce ho připravil o smlouvu v UFC. Jeho nejbližší soupeř.

Trilogii touží Pantoja zakončit ziskem pásu. A udělat smutnou tečku za fascinujícím příběhem „chlapce“, který chtěl ze všeho nejdřív akorát shodit pár nadbytečných kil.

Všechno to začalo tady: Mexiko, Tijuana, kolem roku 2005.

V městské džungli, kde se na kilometru čtverečním tlačí bezmála tři tisíce obyvatel, vychovává rodina Morenů dospívajícího Brandona. Živí ji byznys s piñatami, papírovými výrobky v jiskřivých barvách, které v sobě skrývají nejrůznější cukrovinky. Ve Střední Americe slouží jako populární zábava na párty, kdy musí oslavenec piñatu rozbít holí. Má při tom ovšem zavázané oči.

Obchod nenese žádné jmění, ale bonbóny a lízátka se ukrývají ve všech policích rodinného obydlí. V tomto prostředí vyrůstá i Brandon Moreno a laskominy si dopřává plnými hrstmi. Když je mu 12 let, nikdo z jeho okolí si nemyslí, že by kdy vůbec sportoval. Natož snad, aby byl jeden z nejlepších ve svém odvětví. Rázem ovšem malý Brandon dozrává k rozhodnutí, které změní jeho život: „Musím zhubnout!“

Matka ho přihlásí do nejbližšího Entram Gymu, kde vyučují smíšená bojová umění. Pro Morena je to vstupenka do sedmého nebe, sport si okamžitě zamiluje. Když si má později podat žádost na vysokou právnickou školu, volí raději MMA. Začíná pohádka budoucího UFC šampiona.

Reality show spustila rivalitu

Úvod kariéry při skóre 6:3 není kdovíjaký. Po třech letech se ovšem Moreno rozhoduje pro přestup do organizace World Fighting Federation. Svou divizi naprosto válcuje, po pěti výhrách třímá premiérový titul. Ve schránce nachází zaslouženou pozvánku do turnajové reality show The Ultimate Fighter (TUF), kterou pořádá UFC.

A to už přichází první setkání s věčným arcirivalem. Hned v úvodním kole naráží Moreno na Alexandreho Pantoju. „Kanibal“ v polovině duelu zachytí rear-naked choke a soupeře už ze škrtící techniky nepouští.

„Když jsem ten zápas prohrál, cítil jsem se strašlivě. Zlomilo mi to srdce. Přišel jsem o svou šanci,“ vzpomíná později smutně Moreno pro ESPN. „Ale pokračoval jsem v tréninku a učil jsem se nadále od Benavideze (UFC zápasník a trenér v TUF). Těžil jsem ze zkušeností, kterých mi show hodně dala.“

Z porážky se „Dítě zabiják“, jak mu říkají, rychle oklepe. V UFC získává skalpy tří soupeřů a zdá se, že je na dobré cestě k vrcholu. Dostává dokonce hlavní zápas na kartě Fight Night 114. Jenže v pětikolové tahanici se Sergiem Pettisem nestačí. Po prohře se u něj navíc vyrojí pozitivní test na zakázanou látku klenbuterol. Kontrolní asociace USADA nakonec vynese smířlivý verdikt.

„Okamžitě jsme zahájili vyšetřování a při rozhovorech s Morenem a jeho blízkými, kontrole míst, kde přebýval, a nařízené diety, kterou dodržoval, jsme dospěli k názoru, že klenbuterol se pravděpodobně nacházel v kontaminovaném mase. To Moreno zkonzumoval v Mexiku,“ zní zdůvodnění USADY, proč vycházející naději netrestá.

Vyhazov i slavný comeback

Moreno má složit reparát v odvetě s Pantojou. Jenže nabídnuté příležitosti se nezhostí a znovu prohrává na body. UFC následně reaguje naprosto senzačně a nečekaně: borce z elitní desítky divize vyhazuje z organizace pryč. Už žádné další zápasy.

„Nejdříve mě vyřadili z žebříčku. Říkal jsem si, co se to sakra děje? Nevím, jestli se ke mně nějaké info nedostalo, ale myslel jsem si, že jsem pořád součástí společnosti. Že mi možná najdou místo v jiné váhové kategorii, ale to se nestalo,“ čertí se Moreno, když vysvětluje svůj odchod pro stránku MMA Fighting.

Odloučení však netrvá dlouho. Hladový Mexičan si v LFA smlsne nad šampionem Maikelem Pérezem a dokazuje svou kvalitu. Nejslavnější MMA značka planety ho úspěšně lanaří zpět.

Trvá ještě dlouhé tři roky, než si Moreno zajistí kýžený titul. V odvetě s Deivesonem Figueiredem vládne pevnou rukou a ve třetím kole se dočká submise. Záhy s tímtéž Brazilcem padne, aby ho v lednu letošního roku opět přemohl. Ve čtvrtém vzájemném zápase pak Moreno definitivně přetahuje bilanci na svou stranu.

Co zbývá? Porazit letitého soka Pantoju. Motivaci má devětadvacetiletý bijec víc než jasnou. Právě tato výhra mu chybí, aby se jeho jméno stalo nesmrtelným.

„Osobní to pro mě není. Promiňte, ale fakt nejsem ten, kdo píše s**čky na sociálních sítích nebo se snaží udělat drama. Lidi mě mají rádi za to, že jsem opravdový. Ale ten soutěživý Brandon ve mně ví, že mě Pantoja už dvakrát porazil. A tady jde o odkaz, který zanechám,“ uvědomuje si Moreno před titulovou obhajobou.