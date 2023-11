Procházkův tým poodhalil taktiku. Kvůli boji na zemi přibral i experta

Konec čekání. Jiří Procházka se už v sobotu vrátí po více než roční pauze, aby se v New Yorku utkal o světový pás UFC v polotěžké váze. Obstát musí proti bývalému králi střední váhy Alexi Pereirovi. Ten dříve vládl světu kickboxu, kde sbíral nejprestižnější triumfy. Samuraj může po odmlce postojáře překvapit rozšířeným arzenálem. „Začali jsme v tréninku řešit i scénáře, v nichž bychom vedli zápas skrze wrestling na zem,“ odhaluje Martin Karaivanov, hlavní trenér českého bijce.

Druhý útok na titul. Bývalý světový šampion Jiří Procházka se v sobotu vrací po dlouhé rekonvalescenci, aby opět získal ztracený trůn UFC. V hlavním zápase turnaje v New Yorku se mu postaví elitní postojář Alex Pereira, který dříve panoval v nižší váhové divizi.

Procházka titul získal v krvavém klání s legendárním Brazilcem Gloverem Teixeirou. Právě ten nyní vede Pereiru do titulového duelu.

„Teixeira je jiný než Pereira. Má mnohem komplexnější dovednosti a rozdílný somatotyp. Alex disponuje excelentním postojem, takže očekáváme tvrdou přestřelku,“ neobává se Martin Karaivanov, hlavní trenér Procházky, podobného průběhu jako s veteránem.

Teixeira tehdy bojoval s českým samurajem takřka plných pět kol. Podle Procházkova týmu je to však nepřenositelná zkušenost.

„Teixeira sice Jirku v kleci zažil, ale ne takového, jak byl připravený. Ten zápas nám tehdy v určitých směrech úplně nevyšel, takže vypovídací hodnota není tak velká,“ myslí si Karaivanov a odhaluje změny. „Oproti přípravě na Glovera jsme se mnohem více zaměřili na komplexnost. Začali jsme v tréninku řešit i scénáře, v nichž bychom vedli zápas skrze wrestling na zem. Uvidíme, jak se bude boj vyvíjet. Připraveni jsme ale na vše.“

Pereira patří mezi nejnebezpečnější finišery světa. Tým tak přibral nového trenéra. Jan Stach náleží mezi největší zemařské experty a měl by Procházku připravit na dominanci ve wrestlingu i grapplingu.

„Je pro mě opravdu zajímavé s Jirkou pracovat. Za ta léta zkušeností si vybudoval dobrou technickou úroveň, cit pro pohyb a vyhodnocování rizikových situací. Zároveň v něm stále hoří nespoutanost jemu vlastní, která není vždycky na škodu,“ popisuje Stach s úsměvem.

„Je dobré znát pravidla, abyste je mohli co nejefektivněji porušovat. Mojí rolí v tréninku bylo provést Jirku situacemi a pozicemi, do nichž se často dostává, aby jim co nejlépe rozuměl a sám se tak mohl rozhodnout, zda je chce řešit ortodoxními způsoby nebo použije instinktivní cestu.“

Brazilec hrozí možná nejtvrdším úderem, kterému Procházka bude kdy čelit. „On je opravdu tvrdý střelec. Několikanásobný šampion Glory a bývalý šampion UFC. Umí zasadit smrtící ránu z přední ruky,“ chválí soupeře Jaroslav Hovězák, další Procházkův trenér.

„Myslím, že dobře převedl svůj styl z kickboxu do MMA. Hodně driluje ruce, takže bude nebezpečný v kombinacích a vycukávání,“ doplňuje kolegu Karaivanov.

I když soupeř přichází z nižší divize, menší oproti Procházkovi určitě nebude. V přípravě dosahuje až sto pěti kilogramů a je navíc vyšší než český bijec.

„Pro nás je potřeba, aby se Jirka cítil dobře. Musí být dynamický, lehký na nohou a zároveň silný. Vůbec se neohlížíme na Pereirovu váhu, ať už je jakákoli,“ míní Karaivanov a soustředí se pouze na svěřence. „Důležité je pro nás splnění limitu a následná regenerace. Jirka je profík, který nikdy s váhou problém neměl, takže z toho obavy nemám.“

Tým opět odletěl finišovat přípravu dříve, aby dohnal možné problémy s pásmovou nemocí. Posun mezi Českem a východním pobřeží USA činí šest hodin.

„Letíme do New Yorku o týden dříve, aby se Jiří pořádně aklimatizoval,“ vysvětluje Karaivanov brzký odlet. „Poslední dny před zápasem pak naplní spíše udržovací tréninky. Chceme také splnit všechny potřebné mediální povinnosti.“

Návrat českého bijce si vysloužil prestižní pozici hlavního duelu jednoho z nejprestižnějších turnajů letoška. „Nechci se na to příliš soustředit, abych se nenechal unést emocemi. Je to ale závěr roku, prestižní turnaj v Madison Square Garden, kde se odehrály ikonické sportovní momenty. Být v hlavním zápase na takové události je pocta.“