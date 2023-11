Pereira o Procházkovi: Těžký soupeř, rozlousknu ho. Co mu radil Teixeira?

PŘÍMO Z NEW YORKU | Kamenná tvář promluvila. Alex Pereira využil finále „bojového týdne“, aby se setkal s médii. Už v neděli ráno SEČ se utká s českým bojovníkem Jiřím Procházkou o uvolněný titul v polotěžké váze. V ikonické newyorkské aréně dvakrát triumfoval a chtěl by přidat třetí KO senzaci v MSG. „Atmosféra tohoto místa je pro mě zásadní. Započal jsem zde cestu v UFC a minulý rok se stal i šampionem,“ vypráví Brazilec.

Slova o bitvě válečníků pronesl s ledovým klidem. Málomluvný bývalý šampion střední váhy Alex Pereira v New Yorku bez emocí popsal poslední dny před titulovým střetem s Jiřím Procházkou, zařazení do Síně slávy i společnou přípravu s Gloverem Teixeirou. Ostřílený bijec věří, že s četnými zkušenostmi z kickboxu rozlouskne nepředvídatelný styl českého bojovníka.

Od boje v Madison Square Garden vás dělí hodiny. Už jste zde získal úspěchy, je tedy pro vás ikonická hala speciální?

„Atmosféra tohoto místa je pro mě zásadní. Započal jsem zde cestu v UFC a minulý rok se stal i šampionem.“

Všichni mluví o Procházkově chaotickém stylu boje. Jak ho hodnotíte vy? A dá se na něj vůbec připravit?

„Jiří je nesmírně těžký soupeř. Opravdu nepředvídatelný. Myslím, že mám ale už tolik zkušeností s vrcholovým bojem v postoji, že se mi ho podaří rozlousknout.“

Fanoušci přirovnávají zápas ke střetu samuraje s amazonským indiánem. Těší vás, že jste s Jiřím vyvolali takový zájem?

„Jiří je válečník a to udržuje mé zbraně ostré. Hodně se těším. Nemůžu se ani spokojit s tím, že jsem favorit. Zkrátka se tím vším nechci moc nechat rozhodit. Musím zůstat soustředěný. Jsem připravený na válku. Ať už bude scénář jakýkoli, budu válčit.“

Byl jste v rohu Glovera Teixeiry, když se s Procházkou utkal. Co se vám během zápasu honilo hlavou?

„Říkal jsem si, že je to opravdu tvrdý a brutální souboj. Glover navíc v zápase vedl, dokud nepadl do škrcení. Má tedy zkušenost s tím, jaké je to stát proti Procházkovi a tu se mi snažil v tréninku předat.“

Týden před dnem D jste byl zařazen do Síně slávy prestižní organizace Glory. Co pro vás znamená stát mezi kickboxerskými legendami, navíc týden před titulovým soubojem?

„Znamená to pro mě hodně. Zvlášť takto před zápasem… Jsem poctěn. Je to výsledek mé tvrdé práce a chtěl bych, aby to byl také důkaz pro svět, že vše je možné, pokud ve sny vložíte všechnu potřebnou práci a energii. Chci lidi motivovat.“

Pokud byste zvítězil, stanete se jediným bojovníkem světa, který drží tituly ve dvou váhových kategoriích v největší kickboxerské i MMA organizaci.

„Vím to a chci to dokázat. Opět – nechci vyhrát jen pro sebe, ale hlavně pro všechny ty, které mohu úspěchem motivovat. Všechno je možné a tímto triumfem to ukážu i těm, kteří o sobě pochybují a nevěří si.“