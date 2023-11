Procházka slíbil válku i risk. UFC v Praze chce i kvůli změkčilým Čechům >>>

PŘÍMO Z NEW YORKU | Bitva Samuraje s brazilským indiánem v New Yorku. Jiří Procházka promluvil k novinářům jen pár bloků od víkendového bojiště. Na tiskové konferenci popsal smysl dlouhé přestávky od zápasení, význam kodexu Bushido i cestu za úspěšným získáním šampionského pásu UFC. Rozpovídal se také o tom, proč je důležité, aby UFC opět zavítalo do Česka. Jeho výrok o změkčilých Češích vzbudil pozornost na sociálních sítích.

Soudný den se blíží. Novináři v New Yorku dostali jednu z posledních příležitostí, aby vyzpovídali světovou jedničku Jiřího Procházku před jeho sobotní titulovou bitvou s Alexem Pereirou.

Fanoušci mluví o vašem souboji jako o střetu válečníků. Samuraj versus indián. Vidíte to stejně?

„Jistě, bude to bitva dvou válečníků. Před lety mě oslovil kodex Bushido a nyní mi dodává soustředěnost, jak na boj, tak na celý život. Oba vcházíme do klece připraveni nechat tam úplně všechno.“

Pereira patří mezi nejlepší kickboxery v historii. Před pár dny byl dokonce zařazen do Síně slávy. Čím ho přemůžete?

„Na každého soupeře se připravím tak, aby nevěděl, co může čekat. Klíčem je nepředvídatelnost. Také jsem ho analyzoval. Našel jsem jeho slabiny a budu na ně útočit plnou silou. Vím, že můj styl je riskantní, ale to jsem já. Neumím do boje vstoupit jinak než se vším, co mám. Rozvinul jsem své schopnosti. Musel jsem, protože Pereira je opravdu elitní postojář. Jsem připraven.“

Naposledy jste prošel krvavou bitvou. Bude to nyní opět divoká válka, nebo cílíte spíše na mistrovský výkon?

„Chci obojí.“

Bylo těžké sedět bokem a sledovat, jak zbytek divize usiluje o titul, který jste neztratil v boji, ale zraněním?

„Časem jsem ztratil strach z toho, že bych po návratu pás nezískal zpět. Pevně jsem věřil, že opět usednu na trůn divize. Využil jsem pauzu na sebezdokonalení. Život je o nepřestávajícím učení. Musíte útočit na své limity a posouvat je. Každý den rekonvalescence byl pro mě výzvou. I když jsem občas zažíval těžké dny, celkový proces jsem si užil.“

Máte v plánu v budoucnu zatlačit na UFC, aby uspořádalo další turnaj v Česku, kde byste opět mohl bojovat v hlavním zápase večera?

„Přivést UFC do Česka by byla skvělá příležitost ukázat, že jsou v Evropě skvělí fanoušci, kteří MMA milují. Navíc to potřebujeme. Je u nás teď hodně mladých ‚pussymans‘ (vulgární spojení by se dalo přeložit ve smyslu změkčilých mužů), kteří potřebují sledovat boj a vidět pravou, syrovou sílu mužů.“