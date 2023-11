Drama Neumannové a její dcery v letadle: Zasahovat museli hasiči!

To si takhle přistanete v plánované destinaci, ale najednou vidíte, jak k vašemu stroji přijíždí hasičský vůz! Tenhle dramatický pohled se naskytl Lucii Neumannové (20), dceři slavné olympijské vítězky Kateřiny (50), která seděla hned vedle ní. Co přesně se stalo?

Lucie si to namířila do Turecka společně s maminkou, konkrétně do Istanbulu, kde její letadlo přistálo. Během letu se ale venku spustila bouřka a piloti museli změnit trasu letu. To ostatně zaznamenala i samotná Neumannová. „Byla trochu bouřka,“ napsala dcera slavné české sportovkyně na instastories ke snímku, který zachycuje prudkou změnu trasy letu.

Cestu jí a dalším cestujícím zpříjemnilo alespoň hudební vystoupení skupinky pasažérů. „Koncert v letadle,“ podotkla Neumannová k videu s vysmátým smajlíkem. To ale ještě netušila, že komplikacím kvůli špatnému počasí není konec.

O hodinu později totiž zveřejnila video, na kterém je hned u okýnka letadla hasičský vůz! Kvůli tomu musela i se zbytkem cestujících počkat uvnitř několik hodin. Naštěstí ale nikomu nešlo o život. „Čekáme tři hodiny v letadle kvůli technickým problémům a špatnému počasí. Něco pro mě,“ připsala k videu, na kterém zachytila i vyčítavý pohled své maminky Kateřiny.