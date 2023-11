Salákův věčně veselý syn Hugo: Překvapivá proměna!

Úplně jiné dítě! Fanoušci Alexandra Saláka (36) a jeho ženy Míši (36) mají s párem nesmazatelně spojenou také jejich početnou rodinu, jejíž součástí je také Hugo (2), který teprve před pár měsíci předal roli nejmladšího dítěte nedávno narozenému bráškovi Marvinovi. Sám dvouletý chlapeček, který byl pro sledující specifický svými dlouhými vlásky teď ale prošel velkou změnou!

Malý ďáblík! To přesně vystihuje povahu malého Huga Saláka. I když má potomek hokejového brankáře Alexandera a jeho lásky Míši teprve dva roky, už je ho všude plno. Sledujícím na instagramu se kromě energické povahy vryl do paměti i díky svým dlouhým vlasům.

Blonďaté hřívě je ale nyní konec! „Teď mi nezbývá nic jiného, než najít nejbližšího kadeřníka a připravit se, že doma budeme mít úplně jiného chlapečka,“ uvedla Míša na sociálních sítich, kde nejprve ukázala pramen světlých vlásků na stole a později doplnila, že její muž Saša ostříhal synovi ofinu. Podle jejího soudu ale následně bylo lepší vyhledat profesionálního kadeřníka.

O pár chvil později Míša zveřejnila i video s výsledkem. „Novej Hugoušek. Říkala jsem si, že to do tří let vydržíme, ale tatínek byl jiného názoru…,“ napsala Salákova manželka na sociální síti k videu, které mapuje Hugovo přelomové stříhání. Hugo ale vypadá roztomile i s krátkými vlasy. To ostatně potvrdili i sledující Saláka v anketě na instastories. Podle nich vypadá malý šikula lépe s novým sestřihem.

Míša si mimo jiné všimla velice zajímavého detailu, o který se podělila se svými fanoušky. „Maličko mám pocit, že jsem se vrátila o jedenáct let zpět. I ta podoba tam je,“ odkazovala maminka na fakt, že se Hugo nyní nápadně podobá bráchovi Frederickovi (12). Dlouhé vlasy tak sice zmizely, ale energická povaha s největší pravděpodobností zůstane.