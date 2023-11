Legendární moderátor König: Odkryl vztahy s rodinou Schumachera!

V mediálním světě motorsportu patří mezi uznávané osobnosti. Florian König (56), který už téměř 30 let moderuje závody Formule 1 na německé televizní stanici RTL, se nyní vyjádřil ohledně legendárního závodníka Michaela Schumachera (54), který téměř před deseti lety utrpěl vážné zranění během lyžování. Jaké má moderátor vztahy s jeho rodinou, která se o »Schumiho« nepřetržitě stará?

Nových informací o zdravotním stavu Michaela Schumachera je jako šafránu. Není se co divit. Jeho rodina soukromí přísně střeží. V polovině prosince ale spatří světlo světa dokument s názvem „Být Michaelem Schumacherem“ od společnosti německých regionálních veřejnoprávních vysílatelů ARD. Zde mimo jiné promluví Schumacherův bratr Ralf (48), Michaelův někdejší šéf ze stáje Ferrari Jean Todt (77) nebo zmíněný König.

A právě poslední jmenovaný se rozpovídal o svém vztahu s rodinou věhlasného krajana. „Kdykoliv se mnou někdo mluví, na letišti nebo jinde, často slýchávám jednu a tu samou otázku: ,Víš, jak se Michaelovi daří? Víš, co se teď s ním děje?´ Vždy odpovídám to samé. Rodiny se vůbec neptám, protože respektuji skutečnost, že dávají ven jen velmi málo informací. Myslím si, že je to tak správně,“ citoval Königa německý list Bild.

Dlouholetá tvář stanice RTL je ale na druhou stranu ráda za to, že se veřejnost o sedminásobného mistra světa F1 stále zajímá. „Z těchto otázek jsem si všiml, že se lidé o Schumachera stále zajímají. Pořád sdílí jeho osud,“ dodal podle německého deníku.

Fanoušci motosportu si budou moct pustit dokument v mediatéce ARD od 14. prosince. V televizi se pak bude vysílat 28. prosince, tedy pouhý den před desátým výročím Schumacherova osudného úrazu. Dokument, který vypráví příběh bývalého závodníka stáje Ferrari či Mercedes, je rozdělen do pěti částí. Od »Schumiho« prvních kol na okruhu až po hrůzostrašný úraz na horách.