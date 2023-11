Jak dopadli flamendři z nároďáku Brabec, Coufal a Kuchta: Pohovor, náhrada i pokuta!

Olomoucký taneční klub Belmondo doplnil zásoby a chystá se na páteční muziku. Ale tři fotbaloví reprezentanti, profláklí hosté z minulého víkendu, parket vymění za pažit.

Už je to trochu ohraná písnička, ale ještě si ji poslechněme jednou: Jakub Brabec (31), Vladimír Coufal (31) a Jan Kuchta (26) – navíc v doprovodu člena vedení FAČR Tomáše Neumanna (53) – vyrazili před posledním kvalifikačním duelem o Euro 2024 s Moldavskem (3:0) do víru noční Olomouce. Po vyhazovu přišli o postupovou radost, a i když to z nich lezlo jako z chlupaté deky, omluvili se.

Návrat trojice flamendrů do nároďáku závisí na novém trenérovi. Brabec, Coufal i Kuchta každopádně musí hákovat v klubech, kde by s dvojkou v žíle těžko fungovali.

Aris Soluň ve středu sdělil: „Jakub Brabec byl »přítomen« na tréninku.“ Můžeme jen hádat, proč řecký klub mezi alfabetou užil uvozovky. Český stoper však absolvoval před nedělním ligovým mačem proti Panathinaikosu pohovor s koučem.

Vybraná společnost

Coufal s West Hamem v Premier League jede už zítra na hřiště Burnley. „Vlad patří do vybrané společnosti,“ utahují si fanoušci »Kladivářů« s odkazem na legendárního Bobby Moorea (†51) z roku 1971 před utkáním FA Cupu. Londýnský celek nicméně hledá posilu na pravý kraj obrany. Jako náhradu za popíjejícího »Cufa«?

Zdá se, že nejvíc si zavařil Kuchta. Podle informací Blesku totiž Sparta potrestá svého útočníka mastnou pokutou, byť na nedělní utkání lídra tabulky se Zlínem na pražské Letné by měl být k dispozici. Jen jestli se zase nenechá zlákat do baru!