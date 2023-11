Osobnosti o druhé šanci pro trojici hříšníků: Pulpit jejich návrat odmítá

Video se připravuje ... Má mít trojice Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta šanci na návrat do národního týmu? Někteří experti oslovení deníkem Sport by hříšníkům z nočního klubu Belmondo dali druhou šanci a vrátili je do mužstva. Ovšem výjimkou je trenér Martin Pulpit. „Myslím si, že by ti hráči neměli být už nikdy nominováni."

Bohumil Páník, fotbalový trenér Závisí na sebereflexi „Až přijde nový trenér, musí si s nimi sednout, promluvit s nimi a určit svá pravidla. Své by k tomu měl říct i kapitán mužstva. Průsery se dějí a budou se dít, hráči někdy ujedou, ale nejvíce závisí na jejich přístupu a sebereflexi po tom, co se to stane. Byl to jejich první takový přestupek a osobně si myslím, že byli už dost potrestaní tím, že je vyřadili a mají všude ostudu. Nedělal bych z toho nějakou vědu, určitě se z toho poučí.“ Bohumil Páník • Foto Michal Beránek/Sport

Martin Pulpit, fotbalový trenér Konec v reprezentaci „Myslím si, že by ti hráči neměli být už nikdy nominováni. Koukám na to z tohoto hlediska: dovolili by si to Češi v zahraničních klubech například před důležitým zápasem evropského poháru? Nikdy jsem neslyšel, že by se hráč dopustil dva dny před utkáním něčeho takového. Je třeba vidět, co zapříčinili – trenér, který postoupí s mužstvem na EURO, nakonec na šampionát nepojede i kvůli excesu těchto hráčů. To se mi nezdá fotbalově spravedlivé.“ Martin Pulpit • Foto web FK Třinec

Marek Matějovský, bývalý reprezentační záložník Potrestaní jsou až až „To je těžké hodnotit a nevím, jestli jsem na to ten pravý. Za život jsem taky udělal nějaké chyby a tohle si musí vyřešit každý sám. Je samozřejmě víc možných variant, ale nový trenér by s nimi měl určitě hovořit a pak rozhodnout. Všichni tři moc dobře vědí, že se stala chyba a jsou za ni potrestaní až až. O to víc se teď budou snažit správně fungovat a pomáhat českému fotbalu.“ Marek Matějovský • Foto ČTK / Petrášek Radek

Antonín Panenka, vítěz Eura 1976 Lidské je odpouštět „Udělali samozřejmě blbost a měli by toho litovat. Byla to trochu neúcta k fotbalovému národu a reprezentaci samotné, ale lidská vlastnost je odpouštět. Měli by dostat další šanci. Vezmou si z toho dostatečné poučení nejen oni, ale exemplárně i všichni další hráči. Nějaký trest ale nést musí, tím prvním bylo vyloučení z kádru, další by mohly být třeba snížené prémie za postup. Důležité také je, jak to přijmou, není to jen o rozhodnutí jedné strany.“ Antonín Panenka • Foto Rusinova Maria / Czech News Center

Marek Jankulovski, bývalý reprezentační obránce Když budou výkony, proč ne „Kluci udělali obrovskou chybu a nejvíc poškodili sami sebe, nikoho jiného. Plus hodili kudlu do zad Jaroslavu Šilhavému před zápasem roku. Ale všechny věci se dají prominout. Udělali chybu a teď si sypou popel na hlavu. Nemělo se stát, ale stalo se. Jde se dopředu. A pokud tito hráči budou podávat na hřišti dobré výkony, budou dávat góly a budou platní, tak proč ne. Český tým nemá takovou škálu dobrých hráčů.“ Marek Jankulovski • Foto fcb.cz

Roman Pivarník, technický ředitel Slovenského fotbalového svazu Návrat do mužstva „V asociaci je důležité mít nastavená pravidla a před každým srazem na ně hráče upozornit. Tohle je nemyslitelné. Není to na místě vůči lidem ani hráčům. Ale jsou to velmi seriózní hráči a potrestali hlavně sami sebe. Podepsali se pod postup, ale neabsolvovali poslední důležitý zápas. Jako nový trenér bych se k tomu vrátil, zavřel oči a vrátil je zpět do mužstva. Sami vědí, že se to nebude opakovat, dají si na to pozor. Určitě bych je nevyloučil třeba na dva roky z týmu.“ Roman Pivarník • Foto Pavel Mazáč / Sport