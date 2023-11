Hvězdy bez EURO: top kanonýr, talent z Barcelony i hříšník. Další v ohrožení

Sandro Tonali

záložník/23 let/Itálie

Bilance v kvalifikaci:

zápasy: 3

minuty: 176

góly: 0

asistence: 2

Když kvalifikace odstartovala, třiadvacetiletý záložník v národním týmu nechyběl. Co víc, patřil ke stěžejním hráčům. Ve třech zápasech zapsal dvě asistence. Ale pak nic, konec. Nemohl za to pokles formy nebo zranění. Nejdražší Ital v historii (do Newcastlu přestoupil za zhruba 1,7 miliardy korun) spadl do obřího průšvihu. Sázel na zápasy, trpí závislostí. Momentálně si odpykává devítiměsíční trest. Jorginho a spol. se na turnaj do Německa protlačili i bez něj. I když si odřeli uši o futra dveří. Bylo to těsné.