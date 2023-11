Plán s flamendry: návrat bez prémií? Rozhodne nový trenér i konkurence

Skoro by se chtělo říct, že trojice hříšníků z olomouckého klubu Belmondo – Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta – může být ve finále ráda za konec trenéra Jaroslava Šilhavého. S ním ve funkci by měli návrat do reprezentace vzhledem k pošramocené důvěře o poznání složitější, než jaký je zřejmě čeká s novým koučem. Lze to vyčíst ze všech možných vyjádření. Nejen hráčů, ale i předsedy FAČR Petra Fouska. Otázkou je, zda se budou podílet na finanční prémii za postup na EURO 2024, která připadne kabině, a jestli někteří nedoplatí na energii mladších konkurentů.