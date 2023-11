Čí to byl impulz, blbouni? Pešír popsal jednání s flamendry, kondičák plakal

Manažerem reprezentace byl ještě na posledním srazu Tomáš Pešír. Někdy kritizovaný, že za hráče „kope“ až příliš. Po flámu v olomouckém klubu Belmondo ale na zastání nebyl prostor. „Ráno jsem si pozval kluky na pokoj a povídám: Mám vás rád, ale jste hovada, je konec. Vzalo mě to, měl jsem slzy v očích. A oni taky,“ vyprávěl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Trojce Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta ani jemu nedokázala vysvětlit, jak je vlastně napadlo jít „pařit“ v kratičké pauze mezi dvěma důležitými reprezentačními zápasy do olomouckého klubu Belmondo. „To bylo první, na co jsem se zeptal: Čí to byl impulz, blbouni? Jen pokrčili rameny. A já je vlastně chápal, protože jsem celý život fotbal hrál,“ vyprávěl.

Coby manažer reprezentace by ale mělo být právě Pešírovou odpovědností, aby se podobná aféra nestala. „To nejde. Když se rozhodli, nikdo je neuhlídá. Až jsem se přistihl, jak jim v duchu říkám: Hrát s vámi v nároďáku, jsem v Belmondu taky,“ reagoval na otázku.

Následoval vyhazov ze srazu, nicméně prémie noční tuláci dostanou. Pešír podle svých slov nechá na trojici samotné, jak s penězi naloží.

Zbytek reprezentačního i realizačního týmu se o nočním dění dozvěděl na narychlo svolaném ranním setkání. V neděli měl navíc narozeniny předseda FAČR Petr Fousek, takže se možná šlo do lobby v tušení malé oslavy, aspoň to si myslel kondiční trenér Pavel Čvančara:

„Ale už na mítinku jsem viděl, že panuje dusnější atmosféra. Ale furt jsem si naivně myslel, že jde o narozeniny. Tomáš Galásek (asistent Šilhavého, pozn. red.) mi lehce nějaké informace naznačil, ale nechápal jsem, jako kdyby mluvil cizí řečí. Vůbec jsem mu nejprve nerozuměl, nechápal jsem souvislosti. Tehdy jsem se o tom poprvé, asi jako většina týmu, dozvěděl. Byli tam všichni. Od předsedy až po kuchaře Rudu. Oznámilo se, co se stalo a jaký to má dopad. A zažil jsem samozřejmě ohromný šok,“ popsal setkání pro sport.cz.

Samotná trojice prý na setkání působila „totálně zdrceně.“ „Když jsem tam přišel, ani jsem si jich pořádně nevšiml, nenapadlo mě to, jak jsem o ničem nevěděl. Ale říct, že si sypali popel na hlavu, by bylo slabé. U všech tří bylo vidět totální zhroucení. Po verdiktu si okamžitě vzali slovo, všem se omluvili. Každé slovo pro ně muselo být extrémně těžké, jelikož pro nás všechny šlo o těžkou emoční situaci, nejvíc pro ně. V životě se mi na fotbale nestalo, že bych plakal. A tam jsem plakal. Tak strašně emočně silný to bylo,“ přiznal. Všichni tři reprezentanti se v dalších dnech omluvili i fanouškům na sociálních sítích.

Sám Čvančara má vroubek, když v roli trenéra Liberce vrazil do sudího a dostal trest na 12 zápasů, ale dokáže posoudit, jaký vliv má noční výlet do klubu na profesionálního sportovce.

„Tělo je v takovém stresu, mentálním a fyziologickém vypětí, že ho to ovlivní. Ale potom jsem s nimi už nepracoval, protože odjeli. Ale kdybych měl udělat nestranný názor, řekl bych, že výkon stoprocentně ovlivní,“ zamyslel se.

Čvančara i Pešír jsou členy realizačního týmu, který v čele s hlavním trenérem Jaroslavem Šilhavým po vítězství nad Moldavskem skončil. Nového trenéra bude vybírat pracovní skupina v čele s Fouskem. Trenér si následně vybere své nové spolupracovníky. Tomáš Pešír ale prozradit, že chce kandidovat do vedení FAČR, konkrétně na pozici místopředsedy za Čechy.