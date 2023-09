Všeumělka Vondroušová: skejťačka i zlomeniny z fotbalu či snowboardu

PŘÍMO Z NEW YORKU | Štěpán Šimek raději nezápolí se svou ženou. Tenistka Markéta Vondroušová je tak soutěživá, že by hrozila italská domácnost. „Navíc jí všechny sporty jdou, to je trochu nefér,“ povzdechne si manžel naoko.

Wimbledonská šampionka je ženou mnoha sportovních dovedností a má v nich i pestrou minulost. „Dělala jsem jich kupu, k čemuž mě vedli rodiče. Já byla hrozně otravný dítě, nikomu jsem nedala pokoj. Všestrannost mi ale pomohla k tomu, jak se dnes hýbu na kurtu,“ líčí v New Yorku.

V mládí se vyjma tenisu věnovala i fotbalu. Oblékala dres Baníku Sokolov. V klučičím týmu. „Hrála jsem záložníka. Běhala jsem sem a tam jako magor,“ směje se.

Její kariéra v kopačkách skončila dřív, než pořádně začala. Úrazem. „Trenér mi zlomil nos, tak jsem přestala,“ popisuje bolestivý incident, když jí bylo dvanáct. Trénink skluzů se tenkrát příliš nevyvedl. „Sklouzla jsem se, trenér mě chtěl přeskočit a kopl mě do nosu. Od té doby jsem byla jenom na dvou trénincích. Zabalila jsem to, ani mamka už pak nechtěla, abych hrála.“

Maminka Jindřiška je bývalá zdatná volejbalistka, pod vysokou sítí hrávala tedy i Vondroušové mladší sestra Julie. „I Markéta se volejbalu chtěla jako malá věnovat, ale skloubit ho s tenisem už bychom nezvládli. Ona chtěla hrát vlastně všechno, co viděla,“ vzpomínala matka.

Neposedné dítě se věnovalo atletice, florbalu. A taky doma v Sokolově chodilo po ulicích se skateboardem v ruce. I na prkně s kolečky umí pár triků, je jí blízká hip hopová kultura a vše, co k tomu patří.

„Jak jsem se ale lepšila v tenise, se skejtem jsem úplně přestala. Přeci jen to je dost nebezpečný,“ vypráví s tím, že zrovna nedávno ale zašla se známým do skateparku, jenž se nachází na štvanickém ostrově hned za kurty jejího klubu I. ČLTK. „Bylo dobrý si to znovu zkusit, ale je to risk,“ uznává.

Ví, o čem mluví. Sama má nepříjemnou zkušenost ze snowboardu. V jedenácti si po pádu zlomila levé hrací zápěstí, úlomek kosti jí v něm ale zůstal a komplikoval jí tenisovou kariéru. Loni, dvanáct let po havárii, se rozhodla problém vyřešit operací. „Pan doktor Kebrle mi ruku rozřízl a úlomek vyndal. Byl na něm přirostlý kousek vazu, který mi musel přišít na jiné místo,“ popisovala zákrok, jenž ji vyřadil z okruhu na půl roku.

Vrátit se dokázala velkolepě a má před sebou ta nejlepší tenisová léta. Odepřít si potěšení na sněhu stejně ale zcela nedokáže. „Mám takový rituál, že se snažím aspoň jednou za rok někam vyjet a na snowboard se postavit. To si fakt užívám.“