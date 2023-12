Někdejší hvězdná tenistka v nečekané roli: Kolaps na kurtu!

Radostná událost, kterou ale brzy vystřídal strach o život. Přesně to byl slavnostní ceremoniál na počest bývalé tenistky světové extratřídy Alicii Molikové (42). Co se na kurtu vlastně přihodilo?

Za svou kariéru se stala světovou šestkou, dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ve čtyřhře a k tomu vydělala hraním tenisu přes 70 milionů korun. Nyní si ale australská extenistka Alicia Moliková připsala úspěch, který hravě strčí do kapsy vše zmíněné. Jaký?

Poskytla totiž první pomoc! Všechno to přitom začalo jmenováním Molikové na post ředitelky turnaje Adelaide International, který se mimochodem koná v jejím rodném městě. „Tenis je součástí mé DNA a mít nyní šanci být součástí prvotřídní světové události ve městě, kde jsem se narodila, je opravdu speciální," řekla Moliková novinářům na místě. Jmenování do funkce doprovázel slavnostní ceremoniál, který se ale proměnil v pořádné drama!

Když se na kurtu nadechovala k odpovědi na jednu z otázek, ozvala se najednou rána. Poté, co se Moliková otočila, uviděla bezvládně ležící podavačku míčků, která zkolabovala! Novopečená ředitelka na nic nečekala a okamžitě běžela sběračce poskytnout první pomoc. Dívku obrátila na levý bok a podporovala ji až do příchodu záchranářů, kteří podavačku odvezli do nemocnice. Moliková, která je dvojnásobnou maminkou, tak dokázala, že není pouze skvělou tenistkou, ale také skvělým člověkem.